Fortaleza consolida reação na Série A com 4ª vitória seguida e se distancia do Z-4; veja cenário

O Fortaleza tem 100% de aproveitamento no returno da Série A. Da lanterna rodadas atrás, subiu para a 13ª posição na tabela e abriu uma margem de quatro pontos para a zona de rebaixamento. A reação se consolidou com a vitória contra o Corinthians por 1 a 0, neste domingo (21), na Arena Castelão.

O salto na classificação chega com uma reformulação no estilo de jogo, nos jogadores e no trabalho do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda. Hoje, soma quatro vitórias seguidas e não perde há cinco rodadas: empate com Santos, além de triunfos contra Cuiabá, Internacional, Ceará e Corinthians.

Legenda: O Fortaleza subiu na tabela de classificação e ficou na 13ª posição da Série A Foto: reprodução / SrGoool

A conjuntura cria uma margem nunca antes vista pelo time tricolor na atual edição do Brasileirão. O sinal de alerta continua, mas a crescente permite sonhar com mais objetivos e até brigar pelo G-10.

Próximos jogos do Fortaleza

28.08 - São Paulo x Fortaleza | 16h, no Morumbi

04.09 - Fortaleza x Botafogo | 16h, na Arena Castelão

10.09 - Fluminense x Fortaleza | 19h, no Maracanã

EFETIVO E SÓLIDO

O Fortaleza superou o Corinthians com méritos. No 1º tempo truncado, pressionou pouco e não sofreu. O jogo em si existiu na volta do intervalo, com mais ritmo, e um time agressivo. O gol nasceu de linhas altas, com tabela de Moisés com Robson: 1x0 aos 19 minutos e o decreto do placar final.

O momento então traz uma nova perspectiva de Vojvoda, com um time sólido defensivamente. Do 3-5-2, adotou o 4-3-3 e, defensivamente, se compacta no 4-4-2. A equipe travou o adversário, resistiu à pressão e contou ainda com um trunfo, o goleiro Fernando Miguel. Em grande fase, foi fundamental.

A posse foi mínima nos 90 minutos (36%), mas as chances aumentaram (13 finalizações contra 7). A equipe funciona em transição, controla o jogo sem a bola e se torna mais objetivo. A metamorfose leonina existe pelo conhecimento do elenco, o compromisso do grupo e eficácia do sistema ofensivo.

O Fortaleza foi efetivo e sólido. Aproveitou um rival que iniciou o duelo com formação alternativa e cumpriu o dever de casa mais uma vez. No próximo domingo (28), tem o São Paulo pela frente na Arena Castelão, às 16h. É mais uma chance de entrar em um novo campeonato. O Leão cresceu.

Números de Fortaleza 1x0 Corinthians (SofaScore)

Posse de bola: 36% x 64%

Finalizações: 13 x 7

Finalizações no gol: 4 x 1

Escanteios: 4 x 7

Faltas: 14 x 7

Passes: 284 x 493