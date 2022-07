Cuiabá x Fortaleza: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Fortaleza visita o Cuiabá neste domingo (31), às 18h, pela 20ª rodada da Série A de 2022. O duelo ocorre na Arena Pantanal, em Mato Grosso, e tem peso de decisão para o time cearense por conta da situação preocupante na tabela de classificação e a posição do adversário, também no Z-4.

A partida tem transmissão ao vivo da Rádio Verdinha AM 810 e tempo real do Diário do Nordeste.

Na tabela de classificação, o Leão está na lanterna, com 15 pontos - o Cuiabá é o 17º, com 20. O time de Vojvoda ainda não conseguiu reagir na competição e não vence há dois jogos: derrota para o Bragantino e empate com o Santos. A distância para a primeira equipe fora, o Avaí (16º), é de seis pontos.

A "pontuação mágica" contra o rebaixamento é 45. O Fortaleza precisa de 30 pontos. Hoje, restam 57 em disputa. O aproveitamento necessário no Brasileirão para obter a marca é de 52,6% a partir desse jogo.

Legenda: O técnico argentino Juan Pablo Vojvoda tem contrato com o Fortaleza até o fim de 2022 Foto: Thiago Gadelha / SVM

Pré-jogo de Cuiabá x Fortaleza hoje; veja detalhes

Que horas começa a partida

Jogo terá início às 18h (horário de Brasília)

Palpite

inter@

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, da Verdinha AM 810, além de tempo real no Diário do Nordeste.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Cuiabá: Walter; João Lucas, Marllon, Joaquim e Igor Cariús; Camilo, Pepê, Valdívia e Rodriguinho; Rafael Gava e Alesson. Técnico: António Oliveira.

Walter; João Lucas, Marllon, Joaquim e Igor Cariús; Camilo, Pepê, Valdívia e Rodriguinho; Rafael Gava e Alesson. Técnico: António Oliveira. Fortaleza: Fernando Miguel; Emanuel Brítez, Titi, Benevenuto e Juninho Capixaba; Ronald, Lucas Sasha, Lucas Lima e Moisés; Romarinho e Silvio Romero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Reforços e retornos

O Fortaleza busca a definição de um novo esquema tático com a chegada dos reforços e a saída de atletas importantes, como o ala Yago Pikachu. Com variações nos últimos jogos, deve adotar a formação 4-4-2.

O goleiro Fernando Miguel, que estava no departamento médico, se recuperou e deve retomar a titularidade. Anunciado na última sexta-feira (29), o novo arqueiro Luan Polli foi regularizado e pode ser uma opção.

Em campo, a dúvida é a definição do substituto do meia Lucas Crispim, que preenche o lado direito e está suspenso. Ainda há tendência de mais minutagem para os demais contratados além do zagueiro Emanuel Brítez, que foi titular em todos os jogos desde a chegada e deve se manter na escalação inicial.

O último boletim médico tinha: Tinga (lesão ligamentar no pé esquerdo), Zé Welison (estiramento no músculo posterior da coxa); David da Hora (fora por procedimento inflamatório dentário); além de Matheus Vargas e Hércules, que estão em transição.

Legenda: O volante Lucas Sasha e o atacante Thiago Galhardo estão regularizados e podem atuar pelo Fortaleza Foto: divulgação / Fortaleza

Situação do Cuiabá

Legenda: António Oliveira aposta em bom retrospecto recente do Cuiabá dentro de casa Foto: divulgação / Cuiabá

O time de Mato Grosso aposta as fichas na vitória contra o Fortaleza para deixar a zona de rebaixamento. No retrospecto histórico, em três jogos diante do rival cearense, o Cuiabá tem uma vitória e dois empates.

Para além do retrospecto, o time do técnico português António Oliveira também tenta seguir em evolução dentro de casa. No Brasileirão, está invicto há cinco partidas dentro da Arena Pantanal. A única dúvida é o zagueiro Alan Empereur, que sentiu dores musculares.

CUIABÁ x FORTALEZA | FICHA TÉCNICA

Série A do Campeonato Brasileiro | 18ª rodada.

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).

Data/Horário: 29 de julho de 2022, às 18h.

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG).

Assistente 1: Guilherme Dias Camilo (FIFA).

Assistente 2: Leonardo Henrique Pereira (MG).

Transmissão: Premiere, Verdinha AM 810 e Diário do Nordeste.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil