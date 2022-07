Após vitória, Vojvoda elogia controle do Fortaleza na partida: "são jogos de muita tensão"

A vitória do Fortaleza contra o Cuiabá, fora de casa, devolveu o ânimo ao elenco Tricolor e trouxe alívio ao treinador do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda. Em coletiva logo após a partida, o argentino destacou a importância de somar os três pontos fora de casa e o controle emocional dos jogadores no decorrer da partida.

Para Vojvoda, o time conseguiu controlar o primeiro tempo da partida e sustentar bem a pressão na etapa final. "Fizemos um bom primeiro tempo e assumimos o controle do jogo. No segundo tempo não deu para mantar a intensidade porque o adversário subiu suas linhas. Necessitávamos ganhar de qualquer jeito e isso foi importante", comentou.

Ainda na zona de rebaixamento, o Fortaleza chegou aos 18 pontos e subiu para a 18ª colocação. O comandante Tricolor chamou atenção para a tensão dos jogos que o Fortaleza está fazendo.

"São jogos de muita tensão. Ganhamos duas seguidas fora de casa e de adversários que estão lutando para sair também da zona de rebaixamento", completou.

Críticas

Pressionado pela torcida pelos últimos resultado, o argentino disse aceitar as críticas e destacou que segue firme no comando Tricolor.

"Críticas quando o time não ganha vão estar sempre presentes. Eu aceito, escuto e trabalho para reverter. Temos que estar todos juntos nesse momento", finalizou.

O Fortaleza agora só volta a campo no próximo domingo (7), contra o Internacional, na Arena Castelão.

ASSISTA A COLETIVA:

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil