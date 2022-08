Fortaleza x Internacional: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Fortaleza recebe o Internacional neste domingo (7), às 18h, pela 21ª rodada da Série A de 2022. O duelo ocorre na Arena Castelão e tem peso de decisão para o time cearense por conta da briga contra o rebaixamento.

Na tabela de classificação, o Leão está na 18ª posição, com 18 pontos - o Avaí é a primeira equipe fora do Z-4, com 21. O time do técnico Vojvoda reagiu nas últimas rodadas, após empate com o Santos e a vitória contra o Cuiabá. Em caso de novo resultado positivo, ainda não consegue sair do Z-4 devido aos critérios de desempate, mas fica próximo.

A equipe teve a semana cheia sem compromissos e trata a partida como mais uma final ao longo do returno. O apoio do torcedor em casa também será importante para tentar se afastar da zona, onde está desde a 2ª rodada.

Palpite

Pré-jogo de Fortaleza x Internacional hoje; veja detalhes

Que horas começa a partida

Jogo terá início às 18h (de Brasília).

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Fortaleza: Fernando Miguel; Emanuel Brítez, Titi, Benevenuto e Juninho Capixaba; Ronald, Lucas Sasha, Lucas Lima e Moisés; Romarinho e Silvio Romero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda. Técnico: António Oliveira.

Internacional: Daniel; Bustos, Mercado, Vitão e Renê; Gabriel, Maurício e Edenílson; Alemão, Carlos de Peña e Wanderson. Técnico: Mano Menezes.

Formação tricolor

O Fortaleza deve manter o esquema tático dos últimos jogos, na formação 4-4-2. Com a semana cheia para descansar o elenco, o clube deve manter a postura da partida contra o Cuiabá, apesar da ausência de Thiago Galhardo, que não pode enfrentar o Internacional por conta de cláusula contratual.

No último boletim médico, nenhum jogador estava no departamento médico. Assim, o lateral-direito Tinga e os volantes Hércules e Zé Welison avançaram na transição e podem ser novidade na lista de relacionados.

Vojvoda pode escalar a equipe com quatro atacantes, com Romarinho e Moisés pelos extremos, além de Silvio Romero e Robson mais centralizados. No meio-campo, Ronald e Lucas Sasha são os favoritos para começar.

Situação do Internacional

Legenda: O técnico Mano Menezes comando o Internacional na Série A de 2022 Foto: Ricardo Duarte / Internacional

O time colorado chega para o confronto após uma vitória por 3 a 0 contra o Atlético-MG pelo Brasileirão. Na última quinta (4), no entanto, viajou ao Peru e empatou sem gols com o Melgar, pelo jogo de ida das quartas da Copa Sul-Americana.

Deste modo, a comissão técnica avalia a possibilidade de poupar parte dos titulares. Isso porque o confronto decisivo de volta, que vale vaga nas semifinais, será na próxima quinta (11), às 19h15, no Beira-Rio. No histórico da Série A, em 15 jogos diante do rival cearense, os gaúchos tem três vitórias, três empates e nove derrotas.

A única dúvida é o zagueiro Alan Empereur, que sentiu dores musculares.

FORTALEZA X INTERNACIONAL| FICHA TÉCNICA

Série A do Campeonato Brasileiro | 21ª rodada.

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

Data/Horário: 07 de agosto de 2022, às 18h.

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (FIFA).

Assistente 1: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ).

Assistente 2: Marcio Gleidson Correia Dias (PA).

Transmissão: Premiere, Verdinha AM 810 e Diário do Nordeste.

