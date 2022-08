Fortaleza acerta permanência de atacante Silvio Romero para 2023

O Fortaleza acertou a permanência do atacante argentino Silvio Romero para a temporada de 2023. O clube ativou a cláusula de renovação de empréstimo junto ao Independiente-ARG, por mais um ano.

O vínculo inicial seria até o fim de 2022. Na expansão contratual com o ‘Rey de Copas’, o time cearense pagou 150 mil dólares (R$ 782 mil). A situação estava prevista no primeiro contrato, com um valor fixo definido para a compra, caso a diretoria tricolor busca a permanência em definitivo: 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,5 mi).

A informação doi divulgada pelo jornalista César Luis Merlo, da TyC Sports, e confirmada pelo Diário do Nordeste.

Com a camisa tricolor, Silvio Romero soma 12 gols em 46 jogos pelo Fortaleza, com quatro assistências. Com 34 anos, é avaliada como uma peça importante para a comissão técnica do argentino Juan Pablo Vojvoda.

Dentro do elenco, é o segundo maior artilheiro na atual temporada, atrás de Moisés, que tem 13. No última partida, no empate em 2 a 2 com o Fluminense, pelas quartas de final da Copa do Brasil, o atleta marcou um dos gols. A maioria dos tentos foi na disputa inédita leonina da Taça Libertadores, com quatro bolas na rede.

Artilheiros do Fortaleza em 2022

Moisés: 13

Silvio Romero: 12

Robson: 6

Hércules: 5

Romarinho: 5

