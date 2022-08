Fortaleza pode ter cinco desfalques contra o Corinthians; veja provável escalação

O Fortaleza enfrenta o Corinthians no domingo (21), às 18h, na Arena Castelão, pela 23ª rodada da Série A de 2022. Em ascensão na competição nacional, com 100% no returno, o time tricolor tem dificuldade na escalação, com o técnico Juan Pablo Vojvoda somando até cinco desfalques.

As baixas confirmadas são o zagueiro Marcelo Benevenuto, o volante Zé Welison e o atacante Thiago Galhardo, todos cumprindo suspensão por acúmulo de cartões. O último boletim médico registrou o lateral-direito Tinga (em transição) e o meia Lucas Crispim (desconforto muscular).

Deste modo, a dupla é dúvida para o confronto. Em contrapartida, o atacante Pedro Rocha pode estrear. O jogador treinou com o grupo durante a semana e está regularizado para ser relacionado.

A tendência é o uso do esquema 4-3-3. A provável escalação tem: Fernando Miguel; Brítez, Tite, Ceballos e Juninho Capixaba; Lucas Sasha, Ronald e Hércules; Moisés, Romarinho e Robson.

