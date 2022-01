Fortaleza pagou pelo empréstimo de Silvio Romero e tem opção de compra fixada; veja valores

O Fortaleza Esporte Clube oficializou a contratação do atacante argentino Silvio Romero nesta quinta-feira (13). A operação foi realizada junto ao Independiente-ARG, com valor pelo empréstimo e uma opção de compra fixada em contrato, que tem duração inicial até o fim de 2022.

O Diário do Nordeste apurou que o Leão vai pagar 150 mil dólares (cerca de R$ 830 mil) ao time argentino para contar com o atleta. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Matias Martinez, da Rádio La Red Am 810, da Argentina.

No aspecto contratual, o time cearense tem um valor fixo definido caso deseje a contratação do centroavante de 33 anos. O montante total é de 1,1 milhão de dólares (aproximadamente R$ 6 milhões).

O vínculo também estabelece metas para bonificações ao atacante, como número de jogos e desempenho do clube. A depender do rendimento, o empréstimo pode ter uma renovação para 2023 - a decisão será do clube cearense no fim do ano vigente.

No âmbito salarial, o Fortaleza também arca com 100% dos vencimentos, pagos em dólar. Assim, Romero chega como um dos maiores salários do elenco do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda.