Atacante Silvio Romero chega ao Fortaleza na segunda-feira (17), diz Marcelo Paz

O novo "camisa 9" do Fortaleza, o atacante argentino Silvio Romero, deve desembarcar no Pici na próxima segunda-feira (17), revelou o presidente do clube, Marcelo Paz, em entrevista ao Sistema Verdes Mares nesta quinta-feira (13).

Para conseguir contratar o reforço, o Tricolor venceu a concorrência do rival Ceará, que também tinha interesse em trazer o atleta para a equipe. A disputa, explicou o dirigente, não foi decidida por uma quantia considerada exorbitante, mas sim justa.

Marcelo Paz presidente do Fortaleza "O salário dele é condizente com a qualidade dele como jogador. Está muito longe daquele [valor] que disseram que [foi pedido] para o Ceará, muito menos do que isso. Está dentro da nossa realidade para um camisa 9 de qualidade."

O atacante, de 33 anos, estava atuando pelo Independiente, da Argentina. No clube desde 2017, ele fez 128 partidas e marcou 50 gols pela equipe. Em 2021, o camisa 9 fez 55 jogos, marcou 22 gols e deu quatro assistências.

"Ele estava na nossa lista de reforços, tinha o perfil que a gente julgava interessante, mas parecia impossível por ter contrato até 2023", contou.

Silvio Romero é 6º reforço do Fortaleza para 2022, que já anunciou o goleiro Fernando Miguel, os zagueiros Wagner Leonardo e Brayan Ceballos, o lateral-direito Anthony Landázuri e o lateral-esquerdo Juninho Capixaba.

Interesse pela Libertadores

Apesar da concorrência inicial do rival alvinegro, o Leão firmou contato com o atleta e teve retorno positivo desde o início das conversas. Romero tinha interesse em participar da Libertadores, competição presente no calendário do Tricolor do Pici, e conversou ainda com o treinador compatriota Vojvoda sobre as características e o estilo de jogo.

Marcelo Paz presidente do Fortaleza "Jogar a Libertadores sem dúvida foi um diferencial. Ele queria jogar a Libertadores. Não jogou [a competição] pelo Independiente nos últimos anos. Ele atuou contra nós aqui no Castelão, pela Sul-Americana, e criou uma imagem muito positiva [do time]."

Empréstimo por uma temporada

O contrato do atacante é de empréstimo por uma temporada, com possibilidade de renovação por mais um ano, se atingir metas contratuais, além de possuir opção de compra fixada. O plano inicial da cúpula tricolor era a liberação em definitivo, mas o contato com o staff e a gestão do time argentino permitiram outro modelo, o que facilitou as conversas. A equipe cearense arca com o salário, pago em dólar.

O Centro de Inteligência do Fortaleza (CIFEC) selecionou o atleta como opção pelas características dele. São elas: finalizador, histórico em torneios da Conmebol, artilheiro e qualidade técnica.

