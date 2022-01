Bastidores de Silvio Romero no Fortaleza: Libertadores, Vojvoda e acordo com Independiente

A diretoria do Fortaleza trabalhou em silêncio nos bastidores para fechar a contratação do principal reforço para a temporada de 2022: o atacante argentino Silvio Romero, ex-Independiente-ARG. Alvo de diversos times, como o Ceará, o atleta acertou com o Leão após duas semanas de negociação.

O contrato é de empréstimo por uma temporada. Com metas contratuais, pode ser renovado por mais um ano, além de possuir opção de compra fixada. O plano inicial da cúpula tricolor era a liberação em definitivo, mas o contato com o staff e a gestão do time argentino permitiram outro modelo, o que facilitou as conversas. A equipe cearense arca com o salário, pago em dólar.

O Centro de Inteligência do Fortaleza (CIFEC) listou o atleta como opção pelas características: finalizador, histórico em torneios da Conmebol, artilheiro e o qualidade técnica. Apesar da concorrência inicial, o Fortaleza firmou contato e teve retorno positivo do jogador desde o início das conversas via plataforma Zoom.

Números de Sílvio Romero nas últimas temporadas:

2020-2021 | Independiente-ARG: 22 gols em 55 jogos

2019-2020 | Independiente-ARG: 15 gols em 27 jogos

2018-2019 | Independiente-ARG: 9 gols em 29 jogos

Legenda: Silvio Romero marcou 22 gols pelo Independiente-ARG na última temporada Foto: Ernesto Ryan / AFP

Os contatos foram liderados pelo presidente Marcelo Paz e Alex Santiago, vice-presidente tricolor e diretor de futebol. Com um retorno positivo, investiu tempo em prol do acordo. Romero tinha interesse em participar da Libertadores, competição presente no calendário do Fortaleza, e conversou ainda com o treinador compatriota Vojvoda sobre as características e o estilo de jogo.

O desempenho da equipe no último Brasileirão, quando terminou no G-4, e as imagens da festa da torcida na Arena Castelão tiveram peso atrativo na escolha. O atleta de 33 anos também esteve em campo pelo Independiente-ARG na eliminação do Fortaleza em 2020, na Sul-Americana.

Assim, Silvio Romero escolheu o Fortaleza. Sem 'loucura financeira', a engenharia tricolor para acertar a contratação foi planejada respeitando os limites orçamentários. A equipe dará assistência para a família dele no Brasil.

Análise sobre Silvio Romero: