Fortaleza supera Ceará e fecha contratação do atacante Silvio Romero; acompanhe análise ao vivo

O tão esperado "camisa 9" chegou ao Pici, e com direito a "rasteira". Seguindo reforçando o elenco para 2022, o Fortaleza acertou na noite desta quinta-feira (13) a contratação do atacante Silvio Romero, que fechou com o Tricolor e será jogador do clube.

Ao vivo

Para acertar com o jogador, o Fortaleza venceu a concorrência do rival Ceará, que também tinha interesse na contratação do atacante argentino e negociava com o atleta.

Aos 33 anos, o atacante estava no Independiente, da Argentina. No clube desde 2017, ele fez 128 partidas e marcou 50 gols pela equipe.

Em 2021, o camisa 9 fez 55 jogos, marcou 22 gols e deu quatro assistências.

Esta é a 6ª contratação do Fortaleza para 2022, que já anunciou o goleiro Fernando Miguel, os zagueiros Wagner Leonardo e Brayan Ceballos, o lateral-direito Anthony Landázuri e o lateral-esquerdo Juninho Capixaba.

Mais informações em instantes