Fortaleza arrecada mais de R$ 8 milhões com saídas na janela de transferência; veja lista e valores

A nova janela de transferência trouxe reforços ao Fortaleza, mas também resultou em saídas de atletas. No 2º período de transferências do futebol brasileiro, que foi aberto em 18 de julho e fecha no dia 15 de agosto, o clube já negociou sete jogadores e arrecadou mais de R$ 8 milhões.

A lista tem cinco empréstimos e duas vendas. O ala Yago Pikachu (Shimizu S-Pulse, do Japão) e o goleiro Max Walef (Dnipro, da Ucrânia) deixaram o time em definitivo para o cenário internacional.

Os emprestados são: o goleiro Felipe Alves (cedido ao Juventude, vai para o São Paulo); os volantes Felipe (Al-Batin, da Arábia Saudita) e Jussa (Qatar SC, do Catar); e os atacantes Renato Kayzer (Daejeon, da Coreia do Sul) e Igor Torres (Bahia).

Pikachu [Shimizu S-Pulse, do Japão]: vendido por US$ 800 mil (R$ 4,3 milhões).

Legenda: Yago Pikachu marcou 17 gols em 2022, sendo o principal jogador do Fortaleza Foto: Thiago Gadelha / SVM

Importância financeira

No total, as operações resultaram em R$ 8,675 milhões aos cofres tricolores. O Diário do Nordeste apurou que, com exceção de Pikachu - vendido pelo pagamento da multa rescisória - os demais tinham perdido espaço em campo. Assim, a gestão trabalha para reajustar tecnicamente a equipe.

Até o momento, com seis chegadas, o Fortaleza é o clube com mais contratações na janela: o goleiro Luan Polli, o zagueiro Emanuel Brítez, os volantes Lucas Sasha e Fabrício Baiano, o meia Otero e o atacante Thiago Galhardo. Essa mudança de peças também tem impacto positivo nas finanças.

O montante que entra é importante para o orçamento e auxilia no equilíbrio da folha salarial. A depender do espaço com a comissão técnica de Vojvoda, outros nomes com menor minutagem atual, como o lateral-direito Landázuri, também podem ser negociados em caso de propostas positivas.

Elenco do Fortaleza atual

Goleiros (4): Fernando Miguel, Marcelo Boeck, Kennedy e Luan Polli.

Defensores (6): Benevenuto, Titi, Tinga, Ceballos, Habraão e Emanuel Brítez.

Alas (4): Juninho Capixaba, Lucas Crispim, Vitor Ricardo e Landázuri.

Volantes (5): Zé Welison, Ronald, Hércules, Lucas Sasha e Fabrício Baiano.

Meias (4): Lucas Lima, Matheus Vargas, Samuel e Otero.

(4): Lucas Lima, Matheus Vargas, Samuel e Otero. Atacantes (7): Silvio Romero, Robson, Moisés, Depietri, Romarinho, David da Hora e Thiago Galhardo.