São Paulo pagará R$ 1 milhão ao Fortaleza por empréstimo de Felipe Alves

O Fortaleza aceitou a proposta do São Paulo e receberá cerca de R$ 1 milhão pelo empréstimo do goleiro Felipe Alves. O contrato do jogador com o time paulista será até 31 de dezembro de 2023.

O jogador, de 34 anos, atualmente está no Juventude. Sem conseguir se firmar como titular, o Felipe não estava sendo usado com frequência. Sua primeira partida no Juventude foi justamente no último jogo, contra o Ceará.

O nome do jogador ganhou a preferência de Rogério Ceni após Felipe ter trabalhado com o técnico do São Paulo no tricolor do Pici. O clube corre agora para regularizar o jogador até sábado (29), data limite para inscrição na Copa Sul-Americana.

Rápida solução

Antes da confirmação do acerto, os dirigentes paulistas trabalhavam com cinco nomes como prioridade. Um deles era o goleiro Richard, do Ceará. O clube entrou em contato com a diretoria Alvinegra para buscar a contratação por empréstimo do atleta. Porém, o pedido foi prontamente recusado pelo Ceará e as negociações não avançaram. Richard

