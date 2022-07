Ceará recusa proposta do São Paulo para contratar goleiro Richard

O São Paulo segue no mercado buscando a contratação de um novo goleiro para seu elenco principal. E um dos nomes sondados pelo Tricolor Paulista foi o do goleiro Richard, do Ceará. O clube entrou em contato com a diretoria Alvinegra para buscar a contratação por empréstimo do atleta.

Porém, o pedido foi prontamente recusado pelo Ceará e as negociações não avançaram. Richard é bem avaliado por diretoria e comissão técnica do Ceará, que não tem intenção de liberá-lo no momento. Com contrato até o fim de 2024, o goleiro de 31 anos é o reserva imediato de João Ricardo na Série A do Brasileiro.

Em julho, o América Mineiro fez também uma investida para contratar o arqueiro alvinegro, e também deve a proposta recusada pela diretoria. O goleiro está no Ceará desde 2019. Revelado pelo São Paulo, tem passagens por clubes como Paulista, Rio Claro, Água Santa e Paraná. No Alvinegro, fez parte do elenco campeão da Copa do Nordeste em 2020.

Felipe Alves no São Paulo

Segundo o ge.com, um novo alvo do São Paulo é o goleiro Felipe Alves. O clube espera fechar a contratação até este sábado, data limite para inscrição na Copa Sul-Americana

Felipe Alves está emprestado pelo Fortaleza ao Juventude até o fim do ano, mas não vem sendo titular na equipe.

