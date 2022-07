Ceará não tem intenção de liberar goleiro Richard ao América-MG

O Ceará não tem intenção de liberar o goleiro Richard ao América-MG. Na manhã desta sexta-feira (8), o ge.globo noticiou o interesse do Coelho em contratar o arqueiro do Vovô, mas o Diário do Nordeste apurou que o Alvinegro conta com o atleta e não cogita negociação no momento.

Em contato com a reportagem, o presidente Robinson de Castro afirmou que o Ceará não foi procurado pelo América-MG.

O interesse do time mineiro em contratar um goleiro se dá pela recente saída de Jaílson, que rescindiu contrato com o clube. Com isso, Matheus Cavichioli, Jori e Airton são os goleiros do elenco americano e a diretoria alviverde está no mercado para reforçar a posição.

Em agosto do ano passado, o Ceará renovou o contrato de Richard até o fim de 2024. Aos 31 anos, ele realizou quatro partidas nesta temporada.

O goleiro está no Ceará desde 2019 e já realizou 79 jogos com a camisa do Vovô. Nesta temporada, ele tem sido reserva imediato de João Ricardo. Mas Richard tem identificação com o clube e é bem avaliado por diretoria e comissão técnica.

Revelado pelo São Paulo, tem passagens por clubes como Paulista, Rio Claro, Água Santa e Paraná. No Alvinegro, fez parte do elenco campeão da Copa do Nordeste em 2020.

