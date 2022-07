Com preços promocionais, Ceará inicia venda de ingressos para Clássico-Rei da Copa do Brasil

O Ceará iniciou nesta quinta-feira (7), a venda de ingressos para a partida da próxima quarta-feira (13), contra o Fortaleza, pelas Oitavas de Final da Copa do Brasil. O duelo será no Castelão, às 19h30 e contará com preços promocionais.

Após a liberação do check-in para os sócios torcedores, o clube liberou a venda, com a seguinte promoção: Cada associado poderá levar um amigo pagando 50% no valor do ingresso nos setores: Superior Norte e Inferior Norte.

Para avançar na Copa do Brasil, o Alvinegro precisa reverter a vantagem do rival e vencer por três gols de diferença para se classificar. Uma vitória por dois gols de vantagem levará a decisão para os pênaltis.

Mas antes de encarar o rival Fortaleza, o Vozão - que vem embalado por classificação histórica na Sul-Americana - joga diante do Fluminense, no Maracanã, às 19 horas, no sábado (9).

Veja os valores e setores disponíveis para o duelo:

Superior Norte - R$ 60,00 (Inteira) / R$ 30,00 (Meia)

Inferior Norte - R$60,00 (Inteira) / R$ 30,00 (Meia)

Superior Central - R$ 20,00 (Inteira) / R$ 10,00 (Meia)

Inferior Central - R$ 20,00 (Inteira) / R$ 10,00 (Meia)

Especial - R$20,00 (Inteira) / R$ 10,00 (Meia)

Premium - R$ 280,00 (Inteira) / R$ 140,00 (Meia)

A torcida alvinegra poderá adquirir o ingresso presencialmente nas lojas Vozão, Escola Fábrica de Craques e on-line no site vozaotickets.com.

Confira os pontos de venda

Loja Vozão sede (Av. João Pessoa, 3532 - Porangabuçu) - 9h às 17h

Loja Vozão Shopping Parangaba - 10h às 21h

Loja Vozão Shopping Iguatemi - 10h às 21h

Loja Vozão Shopping RioMar Kennedy - 10h às 21h

Loja Vozão Grand Shopping Messejana - 10h às 21h

Loja Vozão Shopping Maracanaú - 10h às 21h

Escola Fábrica de Craques (Major Weyne, 1040 - Jardim América): 9h às 22h (qui. e sex.)