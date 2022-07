Ambulante que 'ajudou' em mosaico do Ceará trabalha há 30 anos em estádios e ama futebol cearense

Uma foto tirada pelo torcedor Rogério Jota tem chamado atenção da torcida do Ceará. Um vendedor ambulante da Arena Castelão deixou momentaneamente os seus produtos e levantou duas peças do mosaico alvinegro na partida contra o The Strongest, ontem, pela Sul-Americana.

A foto chamou atenção até mesmo de uma das torcidas organizadas do Ceará (Cearamor), que valorizou a atitude do vendedor.

A reportagem do Diário do Nordeste achou e conversou com o ambulante. Francisco Carlos é eletricista e faz um 'extra' vendendo alimentos no estádio há cerca de 30 anos, tanto no Castelão, como no estádio Presidente Vargas.

"Faço um extra vendendo os sorvetes. Todo jogo eu vou, seja no PV ou no Castelão. Seja de Ceará, Fortaleza e Ferroviário", explicou.

Francisco Carlos explicou como se deu a ideia de erguer o mosaico do Ceará. "Eu ia passando na hora que levantaram e um cara pediu para eu ajudar. Fui na hora. Faria por qualquer time. Sou fã do futebol cearense", revelou.

Dinheiro extra e diversão

Francisco Carlos disse que gosta de trabalhar no Castelão vendendo os produtos e que ganha um dinheiro interessante na atividade. "Ontem foi bom. Ganhei R$ 140. Eu vou para todo jogo, do Ferroviário no PV também. É bom por que eu aproveito para assistir o jogo também. Eu gosto de todos os times, criei simpatia por trabalhar, assistir todo jogo. Gosto do que eu faço".

