Com melhor campanha geral na Sul-Americana, Ceará pode, sim, chegar ainda mais longe

O Ceará é o dono da melhor campanha geral na Copa Sul-Americana. Único com 100% de aproveitamento, dono do melhor ataque, melhor defesa e igualando a melhor campanha de um time nordestino na competição. Por isso, é possível, sim, imaginar que o time tem toda capacidade de chegar ainda mais longe no torneio.

Após a vitória por 3 a 0 sobre o The Strongest, que garantiu o Alvinegro nas quartas de final e também premiação milionária, falamos sobre a campanha e o momento do clube na Sul-Americana.

Agora, restam cinco jogos até o título. Um sonho antes muito distante e que agora é, ao menos, possível. Veja!