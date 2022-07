Ceará ganha premiação milionária com classificação para as quartas da Sul-Americana

O Ceará avançou às quartas de final da Copa Sul-Americana nesta quarta-feira (6). Na Arena Castelão, o time superou o The Strongest-BOL mais uma vez, após a vitória por 2 a 1 em La Paz na ida, e garantiu a vaga internacional, embolsando uma receita milionária da Conmebol em premiação.

Com a classificação, o Vovô arrecadou US$ 600 mil (cerca de R$ 3,2 milhões). O valor é somado aos US$ 900 mil recebidos pela participação na fase de grupos - cada jogo em casa rendeu US$ 300 mil em bônus - e aos US$ 500 mil das oitavas. Ao todo, fica com US$ 2 milhões (R$ 10,8 mihões).

PREMIAÇÃO DO CEARÁ NA SUL-AMERICANA ATÉ O MOMENTO

Fase de grupos: US$ 900 mil.

Oitavas de final: US$ 500 mil.

Quartas de final: US$ 600 mil

Total: US$ 2 milhões (R$ 10,8 milhões).

Aos times que avançarem para as semifinais, a cota será de US$ 800 mil (cerca de R$ 4,5 milhões). O próximo adversário será quem avançar entre São Paulo x Universidad Católica-CHI, marcado para a quinta-feira (7). Na ida, o time paulista venceu por 4 a 2 no Chile.

META ALVINEGRA

No planejamento estratégico para 2022, a gestão do Ceará definiu que o time deveria se classificar pelo menos às oitavas da Copa Sul-Americana. Assim, o Vovô atingiu e até superou a meta estipulada para a competição.

Na fase de grupos, avançou na liderança do Grupo G, contra Independiente-ARG, General Caballero-PAR e o La Guaira-VEN. Também se tornou o primeiro representante cearense com uma vaga nas quartas de final.

PREMIAÇÃO DA SUL-AMERICANA EM 2022

Fase 1: US$ 225 mil por jogo como mandante (cerca de R$ 1,2 milhão).

Fase de grupos: US$ 300 mil por jogo em casa, 3x. (cerca de R$ 4,8 milhões).

Oitavas de final: US$ 500 mil (cerca de R$ 2,7 milhões).

Quartas de final: US$ 600 mil (cerca de R$ 3,2 milhões).

Semifinal: US$ 800 mil (cerca de R$ 4,3 milhões).

Vice-Campeão: US$ 2 milhões (cerca de R$ 10,8 milhão).

Campeão: US$ 5 milhões (cerca de R$ 27,1 milhões).