Ceará faz história com fim de tabu brasileiro na Bolívia pela Copa Sul-Americana; veja recordes

O Ceará Sporting Club se eterniza na história da Copa Sul-Americana de 2022 mais uma vez. Nos mais de 3.600 metros da altitude de La Paz, na Bolívia, o time cearense quebrou um tabu histórico e entrou no seleto grupo de brasileiros que venceram o The Strongest no exterior: apenas quatro tinham conseguido.

É a memória escrita no estádio boliviano Hernando Siles, depois de uma trajetória internacional com vitórias por Argentina, Venezuela e Paraguai - inéditas para o esporte local. Nesta quarta-feira (29), o Vovô se juntou ao Corinthians (2003), São Paulo (2003), São Caetano (2004) e Atlético-MG (2013) com esse feito.

Na falta de ar, o time alvinegro foi fôlego. De sobra, interrompeu um jejum de nove anos sem nenhuma vitória de um representante do Brasil contra o The Strongest no exterior. O desafio era imenso, tanto que o Athletico-PR foi goleado por 5x0 para o mesmo rival, pela Libertadores, em maio de 2022.

THE STRONGEST CONTRA BRASILEIROS NA BOLÍVIA (2003-2022)

The Strongest 1x2 Ceará (Copa Sul-Americana 2022)

The Strongest 5x0 Athletico-PR (Libertadores 2022)

The Strongest 2x1 Santos (Libertadores 2021)

The Strongest 1x1 Santos (Libertadores 2017)

The Strongest 1x1 São Paulo (Libertadores 2016)

The Strongest 3x1 Internacional (Libertadores 2015)

The Strongest 2x1 Athletico-PR (Libertadores 2014)

The Strongest 2x1 São Paulo (Libertadores 2013)

The Strongest 1x2 Atlético-MG (Libertadores 2013)

The Strongest 1x1 Internacional (Libertadores 2012)

The Strongest 2x1 Santos (Libertadores 2012)

The Strongest 1x0 Goiás (Libertadores 2006)

The Strongest 3x3 São Paulo (Libertadores 2005)

The Strongest 0x2 São Caetano (Libertadores 2004)

The Strongest 1x4 São Paulo (Copa Sul-Americana 2003)

The Strongest 0x2 Corinthians (Libertadores 2003)

Mais uma marca HISTÓRICA do Vozão na #CONMEBOLSudamericana.



Há 9 anos nenhum time brasileiro vencia na altitude de La Paz.



— Ceará Sporting Club (@CearaSC) June 30, 2022

As condições impostas mostram a grandeza de uma campanha que segue internacional e com 100% de aproveitamento. O Ceará disputou sete jogos: venceu todos, marcou 19 gols e sofreu dois.

Com o resultado positivo, a equipe pode sonhar com a vaga internacional nas quartas de final, com a decisão na próxima quarta-feira (2), às 19h15, na Arena Castelão. Enquanto isso, o Vovô segue acumulando mais recordes e marcas históricas na atual edição da competição da Conmebol.

