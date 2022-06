Autor do 2º gol do Ceará, Zé Roberto destaca campanha na Sula: "Estamos lutando muito por ela"

O atacante Zé Roberto entrou no 2º tempo de jogo para ser um dos heróis do Ceará na histórica vitória por 2 a 1 do Ceará em La Paz diante do The Strongest pelas Oitavas de Final da Copa Sul-Americana.

Ele definiu a partida nos minutos finais, garantindo a vitória alvinegra, mantendo os 100% do clube na competição. Ao fim da partida, em entrevista para a Conmebol TV, o atacante destacou a campanha alvinegra na Sul-Americana.

São 7 jogos e 7 vitórias. Nós estamos lutando muito por ela, melhorando cada vez mais. Fizemos um belo jogo, na altitude, que não estamos acostumados e conseguimos vencer".

Volta e Sonho

O atacante alvinegro destacou que ainda tem o jogo de volta no Castelão no dia 6 de julho no Castelão, mas que o clube pensará jogo a jogo para quem sabe, conquistar a competição.



"Tem jogo de volta ainda. É batalhar bastante em casa e assegurar a classificação. A gente confia muito na Sul- Americana, e vamos brigar para conquistar, pensando jogo por jogo. Tem mais uma batalha".

Com a vitória em La Paz, o Vozão joga por um empate para se classificar para as quartas de finais da Copa Sul-Americana.