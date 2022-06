The Strongest x Ceará pela Sul-Americana: onde assistir, horário, escalação e palpites

O Ceará inicia nesta quarta-feira (29), o tão esperado confronto das Oitavas de Final da Copa Sul-Americana. Depois de uma campanha perfeita na 1ª Fase, com 100% de aproveitamento em 6 jogos, o Vozão continua sua caminhada, agora na fase mata-mata, reascendendo o sonho continental. E o jogo de ida, às 19h15, é dos mais desafiadores: contra o boliviano The Strongest, na temida altitude de La Paz, no estádio Hernando Siles. O jogo de volta será no dia 6 de julho no Castelão, às 19h15



Pré-jogo The Strongest x Ceará hoje; veja detalhes

Que horas será The Strongest x Ceará

O jogo tem início às 19h15 desta quarta-feira (22)

Onde assistir The Strongest x Ceará

A partida terá transmissão ao vivo da Conmebol TV, Verdinha e tempo real no Diário do Nordeste.

Palpites para o jogo

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

The Strongest

Vizcarra, Wayar, Miranda, Jusino, Aponte; Calleros, Saucedo, Ursino; Amaral, Esparza e Triverio. Técnico: Cristian Diaz

Ceará

Vinícius Machado; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio e Victor Luís; Richardson, Fernando Sobral e Vina; Lima, Peixoto e Erick. Técnico: Marquinhos Santos



Preparação Alvinegra

O local e o estádio são conhecidos do Alvinegro, que no ano passado, pela fase de Grupos, empatou sem gols com o Bolívar, jogo em que o atacante Jael desperdiçou uma penalidade máxima.

Assim, as dificuldades logísticas, climáticas e esportivas são conhecidas do Vozão, que fez uma programação especial para minimizar o desgaste. De forma inédita, o clube viajou com dois médicos e 20 cilindros de oxigênio para dar suporte ao elenco. Ao todo, o clube enviou seis profissionais do Centro de Saúde e Performance (CESP) para o jogo no exterior.

Casos de Covid

O Ceará terá sete desfalques para o confronto desta quarta-feira (29), sendo 4 por Covid-19. Quatro atletas não embarcaram por terem testado positivo: João Ricardo, Lucas Ribeiro, Cléber e Bruno Pacheco. Com exceção de Ribeiro, os três atletas deveriam compor a equipe titular.

Os outros três desfalques são Richard Coelho, suspenso, além de Lindoso e Mendoza, pois se recuperam de lesão.

Legenda: O lateral-esquerdo Bruno Pacheco é um dos desfalques do Ceará por Covid-19 Foto: FABIANE DE PAULA

Momento do Ceará

O Alvinegro vive momento de oscilação após a chegada do técnico Marquinhos Santos. Com o novo treinador, o Vozão ainda não venceu: são 3 empates e uma derrota.

Após o empate em 1 a 1 com o Atlético/GO pela Série A no último domingo no Castelão, o treinador afirmou que os jogos de observação acabaram e que fará modificações.

Legenda: O técnico Marquinhos Santos busca sua primeira vitória no comando do Ceará Foto: FABIANE DE PAULA

"Nós temos que nos posicionar, saber fazer o jogo de imposição, de controle e buscar a vitória lá dentro de maneira organizada, de maneira mental, estrutural, praticamente, para que se tenha condição aqui dentro de casa de firmar a classificação para a próxima fase da Sul-Americana”, declarou o técnico, sobre o confronto na altitude.

O zagueiro Luiz Otávio afirmou que o Vozão precisa fazer um jogo inteligente na altitude.

“Fazer jogo muito inteligente, né? Se tratando de um duelo de 180 minutos, nada vai ser decidido lá, mas podemos e a nossa vontade é voltar com um bom resultado. Sabemos todos os pontos fortes e fracos do adversário. É procurar neutralizar os pontos fortes deles, que é normalmente a altitude. A bola é mais rápida também, temos que tomar cuidado com isso”.

Como chega o The Strongest

O time boliviano não disputa jogos oficiais há 15 dias, quando perdeu a final do Torneo Apertura para o arquirrival Bolívar por 3 a 0. Para se preparar para enfrentar o Ceará, a equipe boliviana realizou jogos amistosos contra o Always Ready. Os confrontos aconteceram no sábado (25) e terminaram empatados. As atividades foram disputadas em dois tempos de 30 minutos cada, com jogadores titulares e reservas ganhando minutagem. Os duelos terminaram empatados por 1 a 1.

O The Strongest terá os desfalques dos meios-campistas Daniel Camacho (emprestado ao Universidad San Martín, do Peru) e Fernando Saucedo (suspenso). Em contrapartida, o zagueiro Gonzalo Castillo, recuperado de lesão, volta a ficar à disposição para a partida.

FICHA TÉCNICA | The Strongest x Ceará

Competição: Copa Sul-Americana - Oitavas de Final

Local: Estádio Hernando Siles, La Paz, na Bolívia

Data/Horário: 29 de junho de 2022, às 19h15

Árbitro Esteban Ostojich - URU

Assistente 1: Carlos Barreiro - URU

Assistente 2: Pablo Llarena - URU