Sem jogos oficiais, adversário do Ceará na Sul-Americana realiza preparação com amistosos

Adversário do Ceará na Copa Sul-Americana, o The Strongest não disputa jogos oficiais há 15 dias, quando perdeu a final do Torneo Apertura para o arquirrival Bolívar por 3 a 0. Com o encerramento da competição, o clube ganhou período livre para se preparar para o confronto internacional, enquanto o Torneo Clausura não inicia.

Para se preparar para enfrentar o Ceará, a equipe boliviana realizou jogos amistosos contra o Always Ready. Os confrontos aconteceram no sábado (25) e terminaram empatados. As atividades foram disputadas em dois tempos de 30 minutos cada, com jogadores titulares e reservas ganhando minutagem. Os duelos terminaram empatados por 1 a 1.

O técnico Cristian Diaz não esteve presente na atividade, devido a problemas pessoais. O auxiliar Gastón Ramondino comandou a equipe.

Desfalques e retornos

Contra o Alvinegro de Porangabuçu, o The Strongest terá os desfalques dos meios-campistas Daniel Camacho (emprestado ao Universidad San Martín, do Peru) e Fernando Saucedo (suspenso). Em contrapartida, o zagueiro Gonzalo Castillo, recuperado de lesão, volta a ficar à disposição para a partida.

O duelo contra o Ceará acontece na quarta-feira (29), às 19h15 (horário de Brasília), no Estádio Hernando Siles, em La Paz.