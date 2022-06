Vina mais avançado no ataque do Ceará; veja como será a escalação para jogo contra o The Strongest

O Ceará está escalado para enfrentar o The Strongest nesta quarta-feira (29), às 19h15 (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O técnico Marquinhos Santos teve desfalques para definir o time principal por diversos problemas: os casos de Covid-19 (João Ricardo, Cléber, Lucas Ribeiro e Bruno Pacheco); a suspensão (Richard Coelho) e o departamento médico (Mendoza e Rodrigo Lindoso).

Assim, optou pela manutenção da formação tática dos últimos jogos (4-3-3), com Vina mais avançado no sistema ofensivo. Confira as escalações de Ceará x The Strongest:

Escalação do Ceará

Vinícius Machado; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio e Victor Luís; Richardson, Fernando Sobral e Geovane; Vina; Lima e Erick. Técnico: Marquinhos Santos.

Escalação do The Strongest

Viscarra; Diego Wayar, Gonzalo Castillo, Adrián Jusino e Jaime Villamil; Fernando Saucedo, Luciano Ursino e Juan Cascini; Gabriel Esparza, Herry Caca e Enrique Triverio. Técnico: Cristian Diaz

Legenda: Escalação do The Strongest para o jogo contra o Ceará Foto: divulgação / The Strongest