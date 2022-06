Ceará terá despesa milionária com jogo em La Paz na Sul-Americana; veja cronograma da viagem

A delegação do Ceará embarca na noite desta segunda-feira (27) para a Bolívia, onde enfrenta o The Strongest pela Copa Sul-Americana. A viagem será em voo fretado, com saída do Aeroporto de Fortaleza às 22h50 e a chegada em Santa Cruz de La Sierra na madrugada de terça, às 2h30.

O Diário do Nordeste apurou que a logística vai custar 250 mil dólares (cerca de R$ 1,3 milhão) aos cofres do clube. O investimento tem como foco amenizar o desgaste do elenco e facilitar preparação para o duelo, marcado para quarta (29), às 19h15, em La Paz.

Confira logística do Ceará na Bolívia:

Segunda (27/06) - Viagem para Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia [22h50 - 02h30].

Terça (28/06) - Treino apronto no Estádio Ramon Aguilera, às 16h30.

Quarta (29/06) - Viagem de Santa Cruz de La Sierra para La Paz, na Bolívia [10h - 11h05].

Quarta (29/06) - The Strongest x Ceará, às 19h15, no Estádio Hernando Siles [19h15].

Quarta (30/06) - Viagem de La Paz, na Bolívia, para Fortaleza [23h30 - 06h25]

O valor envolve hospedagem, custo do avião e cilindros de oxigênio, além dos demais equipamentos. A estratégia é se deslocar na cidade do jogo apenas na data da partida para reduzir o impacto da altitude de 3.600 metros no elenco.

Marquinhos Santos Técnico do Ceará O clube tem colocado tudo para que se possa fretar o avião, fazer o processo recuperativo e todas as condições necessárias para se fazer um bom jogo. Claro que tem a questão da altitude, mas temos de passar por cima de tudo isso. O Ceará tem muita coisa grande para alcançar esse ano.

O Ceará é o único time da Sul-Americana de 2022 com 100% de aproveitamento até o momento. Na fase de grupos, foi o líder do Grupo G, superando La Guaira-VEN, General Caballero-PAR e Independiente-ARG. No mata-mata, a volta será no dia 6 de junho, às 19h15, na Arena Castelão.

