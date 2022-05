Ceará é histórico com melhor campanha da Sul-Americana e vitória inédita da Argentina

O Ceará Sporting Club está nas oitavas da Copa Sul-Americana. O marco é histórico e coroa a melhor campanha geral da competição internacional, sem precedentes. Em Avellaneda, na casa do “Rey de Copas”, o Vovô mostrou grandeza com a vaga conquistada e a vitória neste dia 25 de maio.

Marcas do Ceará na Copa Sul-Americana

Primeira vitória contra um rival argentino (Independiente) em torneios internacionais.

Primeira vitória do futebol cearense no exterior (La Guaira, na Venezuela).

Primeira vitória do futebol nordestino na Argentina (Independiente).

Melhor campanha da história da Sul-Americana no atual formato

Melhor ataque e melhor defesa da Sul-Americana em 2022

Leia mais Jogada Ceará conquista premiação milionária com oitavas da Sul-Americana; veja valores

O resultado foi 2 a 0, com gols de Rodrigo Lindoso e Mendoza. Em um palco histórico, o Estádio Libertadores de América, o Vovô teve atuação sólida, segura e contou com uma invasão alvinegra no estrangeiro. De fato, um dos grandes capítulos do time cearense, cada vez mais internacional. E um triunfo inédito.

MELHOR CAMPANHA DA HISTÓRIA DA SULA NO ATUAL FORMATO

Jogos: 6

Vitórias: 6

Empate: 0

Derrota: 0

Gols feitos: 17

Gols sofridos: 1

Aproveitamento: 100%

Legenda: O Ceará é o primeiro time da história da Sul-Americana a vencer todos os jogos da 1ª fase Foto: divulgação / Conmebol

O placar em Avellaneda consolidou a primeira vitória do futebol nordestino na Argentina. Um feito, como tantos obtidos pelo time de Porangabuçu no cenário sul-americano: pioneiro em gols, vitória e classificação - tudo inédito. Além disso, a maior campanha do atual modelo da Sula, com 100% em seis jogos. O melhor ataque, a melhor defesa e a sequência de resultados que o faz superar o Grêmio de 2021, que somou cinco vitórias na 1ª fase.

O enredo foi escrito, um capítulo à parte. O próximo adversário será definido na sexta-feira (27), às 13h, com um evento da Conmebol. O Ceará está forte e pode sonhar com mais: a meta foi atingida.

LETAL E COPEIRO

O Ceará fez uma partida cirúrgica contra o Independiente-ARG. Brilhou em Avellaneda ao impedir o crescimento dos donos da casa e concentrou as grandes chances da partida, com transição rápida e movimentos orquestrados. Antes mesmo de abrir o placar com Lindoso, poderia marcar duas vezes com Vina.

O contexto perfeito: vitória por 1 a 0 e a obrigação do adversário conseguir uma virada por 3 a 1. Neste momento, o jogo foi de inteligência. O Vovô brilhou com solidez defensiva, imposição ofensiva e distante da tensão imposta pelos argentinos: a resposta foi na bola.

O Diário Olé, da Argentina, publicou antes do início da fase de grupos que o Ceará era um "desconhecido". O cartão de vísitas foi na Arena Castelão, com a vitória por 2 a 1. O conhecimento total veio nesta quarta, com placar de 2 a 0 decretado por Mendoza. Assim, os argentinos conheceram o Ceará, a força da torcida alvinegra e o espírito copeiro de um time que soube guerrear em todos os jogos da Sul-Americana: histórico.