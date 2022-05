Ceará conquista premiação milionária com oitavas da Sul-Americana; veja valores

O Ceará avançou às oitavas de final da Copa Sul-Americana nesta quarta-feira (25). Em Avellaneda, na Argentina, o time cearense superou o Independiente por 1 a 0, garantiu a liderança do Grupo G da competição e embolsou receita milionária da Conmebol em premiação.

Com a vaga conquistada, o Vovô arrecadou US$ 500 mil (cerca de R$ 2,8 milhões). O valor é somado aos US$ 900 mil recebidos pela participação na fase de grupos - cada jogo em casa rendeu US$ 300 mil em bônus. Ao todo, fica com US$ 1,4 milhão (R$ 6,7 mihões).

PREMIAÇÃO DO CEARÁ NA LIBERTADORES ATÉ O MOMENTO

Fase de grupos: US$ 900 mil.

Oitavas de final: US$ 500 mil.

Total: US$ 1,4 milhão (R$ 6,7 milhões).

Aos times que avançarem para as quartas de final, a cota será de US$ 600 mil (R$ 2,8 milhões). O próximo adversário será definido via sorteio, marcado para a próxima sexta-feira (27).

META ALVINEGRA

No planejamento estratégico para 2022, a gestão alvinegro definiu que o clube deveria se classificar pelo menos às oitavas de final da Sul-Americana, o que exigiria que o time ficasse na liderança da fase de grupos. Deste modo, iria garantir a sequência de participação em um torneio internacional.

Assim, atingiu o objetivo estipulado e foi o 1º time cearense classificado na Sula na história do futebol cearense.

PREMIAÇÃO DA SUL-AMERICANA EM 2022

Fase 1: US$ 225 mil por jogo como mandante (cerca de R$ 1,2 milhão).

Fase de grupos: US$ 300 mil por jogo em casa, 3x. (cerca de R$ 5,1 milhão).

Oitavas de final: US$ 500 mil (cerca de R$ 2,8 milhões).

Quartas de final: US$ 600 mil (cerca de R$ 3,4 milhões).

Semifinal: US$ 800 mil (cerca de R$ 4,5 milhões).

Vice-Campeão: US$ 2 milhões (cerca de R$ 11,4 milhão).

Campeão: US$ 5 milhões (cerca de R$ 28,6 milhões).