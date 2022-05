Torcedor do Independiente imita macaco em ato racista para torcida do Ceará na Argentina; veja vídeo

Um episódio de racismo ocorreu nesta quarta-feira (25) no jogo entre Independiente-ARG e Ceará em Avellaneda, na Argentina. Um torcedor do time argentino imitiou um macaco para a torcida alvinegra presente no estádio Libertadores de América.

O episódio foi flagrado por cearenses no local. É o 2º caso de ofensa racista em 2022 envolvendo o futebol cearense em competições internacionais. Pela Libertadores, um torcedor do River Plate arremessou uma banana na torcida do Fortaleza, na Argentina.

Veja o momento do ato racista

A punição prevista no regimento da Conmebol para injúrias raciais é uma multa de US$ 30 mil (cerca de R$ 150 mil). Com muitos casos contra brasileiros nos torneios internacionais, a torcida alvinegra até exibia uma faixa em manifestação contra os casos racistas.