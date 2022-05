Ceará é o 1° time da história da Sul-Americana a vencer todos os jogos da fase de grupos

O Ceará entrou para a história da Copa Sul-Americana nesta quarta-feira (25) ao vencer o Independiente, em Avellaneda, e manter o 100% de aproveitamento na fase de grupos. Pela primeira vez na história, uma equipe venceu os seis jogos da 1ª fase do torneio internacional.

No Grupo F, ao lado de Independiente (ARG), Deportivo La Guaira (VEN) e General Caballero (PAR), a equipe de Dorival Júnior venceu todas as partidas, somando 18 pontos, superando a campanha do Grêmio, em 2021, quando finalizou a fase de grupos com 16 pontos.

O adversário do Ceará nas oitavas de final da Copa Sul-Americana será conhecido nesta sexta-feira (27) em sorteio realizado pela Conmebol.

Veja números do Ceará na Copa Sul-Americana

Jogos: 6

Vitórias: 6

Empates: 0

Derrotas: 0

Gols marcados: 17

Gols sofridos: 1