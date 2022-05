Independiente x Ceará pela Sul-Americana: veja horário, escalação e palpites para o jogo

O Ceará entra em campo nesta quarta-feira (25) na Argentina sonhando em fazer história. Às 21h30 (horário de Brasília), o Vozão pode garantir pela 1ª vez em sua rica história centenária, uma vaga nas Oitavas de Finais da Copa Sul-Americana, em duelo contra o Independiente, em Avellaneda.

Palpites para o jogo

Cenário

Este confronto é o mais esperado do Grupo "G" da Sula desde as estreias de ambos, quando o Vozão venceu por 2 a 1 no Castelão. Depois do confronto na casa do Vovô, ambos trucidaram seus adversários (La Guaira e General Caballero duas vezes) e protagonizaram uma disputa particular de vitórias, goleadas e saldo de gols, fatores decisivos para a definição do grupo.

O Vozão é o líder da chave, invicto, com 15 pontos, 15 gols marcados, apenas um sofrido e melhor campanha geral da competição. Já o Rojo, tem 12 pontos, 13 gols marcados e dois sofridos: a vantagem de 3 pontos e 3 gols de saldo para o Ceará, faz com que o Vovô possa até perder por um gol de diferença para avançar.

Apoio da torcida

Com uma grande campanha na Sul-Americana, o Ceará terá grande apoio da torcida em Avellaneda. O torcedor alvinegro está empolgado com o momento histórico da equipe e se fez presente na chegada da equipe e nos treinos: são cerca de 2 mil torcedores na Argentina acompanhando o Vozão. Tudo para ver o Vozão fazer história e garantir vaga próxima fase da Sul-Americana.

Pré-jogo do Ceará hoje, veja detalhes

Que horas começa a partida

O jogo começará às 21h30 (horário de Brasília)

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo da Conmebol TV. A Verdinha terá a narração ao vivo e o Diário do Nordeste faz o Tempo Real.

Formações

Para a partida, o técnico Dorival Júnior escalará o Ceará com força máxima. Recuperados de lesão, o zagueiro Luiz Otávio e o meia-atacante Vina voltam ao time titular.

Outra novidade para o jogo é o atacante Matheus Peixoto. Ele que foi relacionado pela 1ª vez diante do Santos, está com o grupo e poderá estrear.

Legenda: O Vozão venceu o Independiente no Castelão na abertura do Grupo G e pode até perder em Avellaneda para avançar Foto: KID JUNIOR

O goleiro João Ricardo falou da importância do jogo para o Ceará.

"Sabemos da importância do jogo, o quanto é importante a classificação para o torcedor, para o clube e para nós jogadores também. É uma responsabilidade, mas estamos preparados. Todo jogador, todo treinador, almeja grandes jogos, em competições gigantecas", comentou.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Independiente

Sosa; Alex Vigo, Sergio Barreto, Insaurralde e Rodríguez; Lucas Romero; Soñora, Domingo Blanco, Pozzo e Batallini; Julian Romero. Técnico: Eduardo Domínguez

Ceará

João Ricardo; Michel Macedo, Luiz Otávio, Messias e Bruno Pacheco; Lindoso, Richard e Richardson; Lima, Mendoza e Vina. Técnico: Dorival Júnior

FICHA TÉCNICA | Independiente x Ceará

Copa Sul-Americana - 6ª rodada

Local: Estádio Libertadores da América, em Avellaneda, na Argentina

Data/Horário: 25 de maio de 2022, às 21h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Christian Ferreyra-URUAssistentes: Horácio Ferreiro-URU e Agustin Berisso-URU