Ceará tenta quebrar tabu de 9 anos do The Strongest contra brasileiros em La Paz

O Ceará desembarcou em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, nesta terça-feira (28) e inicia a preparação para enfrentar o The Strongest, no Estádio Hernando Siles, em La Paz, no duelo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A equipe chega na capital boliviana horas antes do confronto, para reduzir o impacto da altitude (de mais de 3.500 m acima do nível do mar). A elevação traz dificuldades aos times brasileiros, não à toa, o clube boliviano não perde para equipes do Brasil há nove anos.

Administrar o impacto da altitude é a principal dificuldade dos clubes visitantes. Na história, o The Strongest enfrentou equipes do Brasil em 34 oportunidades entre confrontos de ida e volta, com apenas quatro vitórias dos estrangeiros em solo boliviano: Atlético-MG (2013), São Caetano (2004), São Paulo (2003) e Corinthians (2003).

No retrospecto geral contra equipes brasileiras, o The Strongest soma 10 vitórias. O último triunfo aconteceu nesta temporada, ao vencer o Athletico-PR, na Bolívia, por 5 a 0. A equipe boliviana soma quatro empates e 16 derrotas.

The Strongest versus brasileiros na Bolívia (2000-2022)

The Strongest 5 x 0 Athletico-PR (Libertadores 2022)

The Strongest 2 x 1 Santos (Libertadores 2021)

The Strongest 1 x 1 Santos (Libertadores 2017)

The Strongest 1 x 1 São Paulo (Libertadores 2016)

The Strongest 3 x 1 Internacional (Libertadores 2015)

The Strongest 2 x 1 Athletico-PR (Libertadores 2014)

The Strongest 2 x 1 São Paulo (Libertadores 2013)

The Strongest 1 x 2 Atlético-MG (Libertadores 2013)

The Strongest 1 x 1 Internacional (Libertadores 2012)

The Strongest 2 x 1 Santos (Libertadores 2012)

The Strongest 1 x 0 Goiás (Libertadores 2006)

The Strongest 3 x 3 São Paulo (Libertadores 2005)

The Strongest 0 x 2 São Caetano (Libertadores 2004)

The Strongest 1 x 4 São Paulo (Copa Sul-Americana 2003)

The Strongest 0 x 2 Corinthians (Libertadores 2003)

The Strongest 4 x 2 Palmeiras (Libertadores 2000)

The Strongest 5 x 1 Juventude (Libertadores 2000)

Legenda: Internacional perdeu para o The Strongest em 2013 Foto: DAVID MERCADO / REUTERS

The Strongest versus brasileiros na história (2000-2022)

The Strongest 5 x 0 Athletico-PR (Libertadores 2022)

Athletico-PR 1 x 0 The Strongest (Libertadores 2022)

The Strongest 2 x 1 Santos (Libertadores 2021)

Santos 5 x 0 The Strongest (Libertadores 2021)

The Strongest 1 x 1 Santos (Libertadores 2017)

Santos 2 x 0 The Strongest (Libertadores 2017)

The Strongest 1 x 1 São Paulo (Libertadores 2016)

São Paulo 0 x 1 The Strongest (Libertadores 2016)

Internacional 1 x 0 The Strongest (Libertadores 2015)

The Strongest 3 x 1 Internacional (Libertadores 2015)

The Strongest 2 x 1 Athletico-PR (Libertadores 2014)

Athletico-PR 1 x 0 The Strongest (Libertadores 2014)

The Strongest 2 x 1 São Paulo (Libertadores 2013)

The Strongest 1 x 2 Atlético-MG (Libertadores 2013)

Atlético-MG 2 x 1 The Strongest (Libertadores 2013)

São Paulo 2 x 1 The Strongest (Libertadores 2013)

Santos 2 x 0 The Strongest (Libertadores 2012)

The Strongest 1 x 1 Internacional (Libertadores 2012)

Internacional 5 x 0 The Strongest (Libertadores 2012)

The Strongest 2 x 1 Santos (Libertadores 2012)

The Strongest 1 x 0 Goiás (Libertadores 2006)

Goiás 2 x 0 The Strongest (Libertadores 2006)

São Paulo 3 x 0 The Strongest (Libertadores 2005)

The Strongest 3 x 3 São Paulo (Libertadores 2005)

The Strongest 0 x 2 São Caetano (Libertadores 2004)

São Caetano 4 x 2 The Strongest (Libertadores 2004)

São Paulo 3 x 1 The Strongest (Copa Sul-Americana 2003)

The Strongest 1 x 4 São Paulo (Copa Sul-Americana 2003)

The Strongest 0 x 2 Corinthians (Libertadores 2003)

Corinthians 4 x 1 The Strongest (Libertadores 2003)

Juventude 4 x 0 The Strongest (Libertadores 2000)

The Strongest 4 x 2 Palmeiras (Libertadores 2000)

The Strongest 5 x 1 Juventude (Libertadores 2000)

Palmeiras 4 x 0 The Strongest (Libertadores 2000)