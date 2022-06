Oitavas da Sul-Americana 2022 começa hoje; veja times, jogos e premiação para quem passar de fase

As oitavas de final da Copa Sul-Americana de 2022 tem início nesta terça-feira (28) com os confrontos eliminatórios. O Brasil tem cinco representantes na eliminatória: Atlético-GO, Ceará, Santos, Internacional e São Paulo.

Pelo regulamento, essa etapa ocorre com jogos de ida e volta e concentra 16 participantes. Os times se classificaram ao liderar fase de grupos da Sula ou ficar na 3ª posição das chaves da Libertadores. As partidas foram definidas via sorteio da Conmebol em maio.

A premiação é de US$ 600 mil (cerca de R$ 3 milhões) para o classificado às quartas. A melhor campanha geral foi do Ceará, com 100% de aproveitamento em três jogos. Na fase de grupos, somou US$ 900 mil (R$ 4,5 milhões). O valor foi acrescido de US$ 500 mil pela vaga no mata-mata, totalizando US$ 1,4 milhão (próximo R$ de 7,3 milhões).

PREMIAÇÃO DA COPA SUL-AMERICANA DE 2022

Fase 1: US$ 225 mil por jogo como mandante (cerca de R$ 1,1 milhão).

Fase de grupos: US$ 300 mil por jogo em casa, 3x. (cerca de R$ 4,5 milhões).

Oitavas de final: US$ 500 mil (cerca de R$ 2,5 milhões).

Quartas de final: US$ 600 mil (cerca de R$ 3 milhões).

Semifinal: US$ 800 mil (cerca de R$ 4 milhões).

Vice-Campeão: US$ 2 milhões (cerca de R$ 10,1 milhões).

Campeão: US$ 5 milhões (cerca de R$ 25 milhões).

Os confrontos da Sula ocorrem entre os dias 28, 29 e 30 (ida) de junho, com a volta entre 5, 6 e 7 de julho (volta).

Confrontos de ida das oitavas da Copa Sul-Americana

Jogos desta terça-feira (28)

Colo-Colo (CHI) x Internacional | 21h30, no Monumental de Santiago.

Nacional (URU) x Unión Santa Fé (ARG) | 19h15, no Parque Central.

Jogos desta quarta-feira (29)

Deportivo Táchira (VEN) x Santos | 21h30, no Pueblo Nuevo.

Deportivo Cali (COL) x Melgar (PER) | 21h30, no Coloso de Palmaseca.

The Strongest (BOL) x Ceará | 19h15, no Hernando Siles.

Jogos desta quinta-feira (30)

Independiente del Valle (EQU) x Lanús (ARG) | 19h15, no Olímpico Atahualpa.

Olimpia (PAR) x Atlético-GO | 21h30, no Defensores Del Chaco.

Universidad Católica (CHI) x São Paulo | 21h30, no San Carlos de Apoquindo.