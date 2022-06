Ceará reforça preocupação com altitude na Bolívia com 20 cilindros e dois médicos; veja detalhes

O Ceará Sporting Club reforçou a preocupação com a altitude em La Paz, na Bolívia, onde enfrenta o The Strongest, na próxima quarta-feira (29), às 19h15, pela Copa Sul-Americana. De forma inédita, o clube viajou com dois médicos e 20 cilindros de oxigênio para dar suporte ao elenco.

O Diário do Nordeste apurou que a logística, incluindo o voo fretado, foi projetado pela cúpula alvinegra para evitar os efeitos da partida a 3.625 metros, no estádio boliviano Hernando Siles.

Ao todo, o clube enviou seis profissionais do Centro de Saúde e Performance (CESP) para o jogo no exterior. A lista contempla os médicos Joaquim Garcia e Pedro Guilme, os fisioterapeutas Lucas Freire e Wellington Alencar, além do fisiologista Felipe Santos e da nutricionista Camila Mazetto.

No planejamento, retorna ao Brasil logo após a partida. Assim, a equipe dispõe de recursos para a recuperação física na própria aeronave, com foco em minimizar as consequências da altitude para a sequência da semana. No sábado (2), encara o Internacional na Arena Castelão, às 19h, pela Série A.

Vale ressaltar também que a equipe faz o treino final em Santa Cruz De La Sierra, nesta terça (28). A chegada em La Paz será apenas no dia do confronto, o que também diminui o impacto do ar rarefeito.

Confira logística do Ceará na Bolívia:

Segunda (27/06) - Viagem para Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia [22h50 - 02h30].

Terça (28/06) - Treino apronto no Estádio Ramon Aguilera, às 16h30.

Quarta (29/06) - Viagem de Santa Cruz de La Sierra para La Paz, na Bolívia [10h - 11h05].

Quarta (29/06) - The Strongest x Ceará, às 19h15, no Estádio Hernando Siles [19h15].

Quarta (30/06) - Viagem de La Paz, na Bolívia, para Fortaleza [23h30 - 06h25]