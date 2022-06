Quatro jogadores do Ceará contraem Covid-19 e não viajam para Bolívia; Vovô tem 7 desfalques

O Ceará embarcou para a Bolívia na noite desta segunda-feira (27) em voo particular. Mas a euforia por mais uma partida internacional do Vovô deu vez à apreensão com desfalques de última hora da equipe de Marquinhos Santos.

Quatro atletas não embarcaram por terem testado positivo para Covid-19 horas antes do embarque. São eles: João Ricardo, Lucas Ribeiro, Cléber e Bruno Pacheco.

Legenda: O Vozão embarcou na noite desta segunda-feira (27) para a Bolívia, onde fará jogo importante pela Sul-Americana na quarta-feira Foto: Vladimir Marques / SVM

Com exceção de Ribeiro, os três atletas deveriam compor a equipe titular que enfrenta o The Strongest nesta quarta-feira (29), no Estádio Hernando Siles, em La Paz.

Suspenso, Richard Coelho também não viajou. Lindoso e Mendoza também não embarcaram, pois se recuperam de lesão. No total, o Vovô não terá 7 atletas disponíveis para a partida.

Veja a lista de relacionados do Ceará para jogo contra o The Strongest

Goleiros: Vinícius Machado, André Luiz

Laterais: Nino Paraíba, Michel Macedo, Victor Luís e Buiú

Zagueiros: Gabriel Lacerda, Messias, Luiz Otávio e Marcos Victor

Meias: Richardson, Geovane, Fernando Sobral, Kelvy e David

Atacantes: Vina, Lima, Matheus Peixoto, Yuri Castilho, Erick e Zé Roberto