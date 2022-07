Torcida do Ceará cai nas graças do técnico do The Strongest: "espetáculo"; veja vídeo

Mesmo saindo derrotado da Arena Castelão após ter perdido com o The Strongest para o Ceará por 3 a 0, o técnico da equipe boliviana, Christian Díaz, elogiou a torcida do Ceará.

Para o treinador, embora a derrota e atuação do time não possam ser justificadas pelo fator torcida, o clima no estádio apoiou os jogadores do Ceará.

"Fizeram um verdadeiro caldeirão. A equipe local sentiu claramente a postura da torcida. Nós não podemos dizer que isso não nos afetou. Simplesmente entendo que uma torcida com tanta gente, cantando durante quase toda a partida, permitiu ao Ceará sentir-se respaldado para a todo momento buscar seus objetivos.

O treinador deu detalhes de como o barulho no estádio atrapalhou até mesmo a comunicação entre atletas.

"..o barulho era ensudercedor no estádio. Era difícil dar indicações, mas usamos de linguagem gestual, corporal, porque não se escutava nada, só o grito da torcida. Felicito a torcida do Ceará por apoiar sua equipe e também por ter passado para as quartas de final".

Aguardando adversário

Nas quartas de final, a torcida do Ceará terá a oportunidade de lotar o Castelão mais uma vez contra São Paulo ou Universidad Católica (Chile). O jogo decisivo das quartas será na capital cearense.

São Paulo e Universidad Católica se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30. O Tricolor Paulista venceu o primeiro confronto por 4 a 2 e pode perder até por 1 gol de diferença.

