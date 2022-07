Torcida do Ceará apresenta mosaico na Arena Castelão para Copa Sul-Americana: "Nunca abandonar"

A torcida do Ceará preparou um mosaico na Arena Castelão para a partida contra o The Strongest-BOL, nesta quarta-feira (6), em jogo válido pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Aos 20 minutos do 1º tempo, os torcedores alvinegros exibiram no estádio a frase: "Nunca abandonar".

Legenda: A torcida do Vozão fez uma grande festa no Castelão com direto a mosaico Foto: ALEXANDRE MOTA / SVM

Ao longo do jogo, as arquibancadas demonstraram muito apoio. No aquecimento, os jogadores ouviram cânticos da arquibancada e muita festa com a partida histórica, que vale vaga nas quartas.

Legenda: A torcida do Ceará demonstrou apoio aos jogadores na chegada da delegação alvinegra Foto: Alexandre Mota / SVM

A expectativa é de 40 mil torcedores presentes na Arena Castelão, o maior público do time na atual edição da competição. A ocupação é de modo gradual por conta do trânsito nos arredores do equipamento esportivo.