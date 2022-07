Ceará x The Strongest pela Sul-Americana: onde assistir, horário, escalação e palpites

O Ceará entra em campo neste quarta-feira (6) para fazer história na Copa Sul-Americana. O Vozão, enfrenta o The Strongest no Castelão, às 19h15 querendo avançar pela 1ª vez para as quartas de finais e precisa apenas de um empate para o feito inedito. A vantagem foi construída após a heróica vitória no jogo de ida por 2 a 1, na temida altitude de La Paz, no estádio Hernando Siles.

Pré-jogo Ceará x The Strongest hoje; veja detalhes

Que horas será Ceará x The Strongest

O jogo tem início às 19h15 desta quarta-feira (6)

Onde assistir Ceará x The Strongest

A partida terá transmissão ao vivo da Conmebol TV, Verdinha e tempo real no Diário do Nordeste.

Palpites para o jogo

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Ceará

João Ricardo; Michel Macêdo, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Richard e Richardson; Yuri Castilho, Vina e Lima; Zé Roberto. Técnico: Marquinhos Santos.

The Strongest

Viscarra; Wayar, Jusino, Castillo e Villamil; Saucedo, Ursino, Cascani; Henry Vaca, Esparza e Enrique Triverio. Técnico: Christian Diaz.

Momento do Ceará

Se o Alvinegro vive momento de oscilação na Série A, com 5 empates seguidos, na Sul-Americana a campanha é a melhor da história, com 7 vitórias em 7 jogos, melhor ataque e melhor defesa, elevando a confiança por uma classificação.

E para aumentar a confiança alvinegra para o confronto, o Ceará vem reforçado para o duelo decisivo.

Além do atacante Mendoza, que fica novamente à disposição, o meia-atacante Vina e outros quatro jogadores poderão atuar contra o time boliviano.

O camisa 29 está recuperado após virose no jogo de ida, em La Paz, que o deixou afastado da partida. Além dele, o zagueiro Luiz Otávio, que também esteve afastado pelo mesmo motivo, é outro que se recuperou.

Outras novidades ficam por conta do goleiro Richard e do volante Rodrigo Lindoso, ambos liberados do DM e que já estão treinando. Lindoso não pôde ser relacionado contra o Inter por ser emprestado pelo time gaúcho, mas deve ir para o jogo de quarta-feira.

Legenda: O goleiro João Ricardo está de volta ao Vovô após desfalque por Covid Foto: THIAGO GADELHA

O goleiro João Ricardo, o zagueiro Lucas Ribeiro, o lateral-esquerdo Bruno Pacheco e o atacante Cléber, que estavam infectados com Covid-19, testaram negativo e também estão novamente aptos.

"A vantagem é boa, considerável e será um jogo de detalhes. Não podemos levar sustos, Temos que ir pra cima, mostrar nosso futebol e buscar a vitória. O The Strongest está acostumado a jogar competições sul-americanas e é uma equipe forte. Não foi porque vencemos lá que vai ser fácil. Não podemos chegar aqui e achar que o placar vai vir. Temos que jogar, entrar focados, encarar como uma final", declarou o goleiro do Vozão.

Apoio da Torcida

A torcida do Ceará irá comparecer em grande número para o jogo que pode ser histórico para o clube. O clube divulgou ainda na última terça-feira que mais de 30 mil torcedores já estavam garantidos para o confronto. As vendas de ingressos ocorreram até a meia noite.

"A torcida do Ceará é imensa, todo jogador quer jogar com casa cheia. Está nas mãos da gente passar. Esperamos sim conquistar a vaga no fim do jogo e fazer grande festa com o torcedor. Ter o torcedor do Ceará ao nosso lado nos motiva e nos condiciona para conseguir a vitória", finalizou o goleiro João Ricardo.

FICHA TÉCNICA | Ceará x The Strongest

Competição: Copa Sul-Americana - Oitavas de Final

Local: Castelão, em Fortaleza (CE)

Data/Horário: 6 de julho de 2022, às 19h15

Árbitro: Derlis López (PAR)

Assistentes: José Cuevas (PAR) e Luis Onieva (PAR)

VAR: Nicolás Gallo (COL)