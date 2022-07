Ovacionado pela torcida, Mendoza comemora classificação do Ceará na Sul-Americana

Mendoza desfalcou o Ceará por 22 dias, mas seu retorno foi em grande estilo, com uma grande atuação e vaga nas Quartas de Final da Sul-Americana com a vitória de 3 a 0 contra o The Strongest no Castelão.

Ele deu a ofensividade que o time necessitava, com muita velocidade, sendo um dos melhores em campo. Mendoza chegou a marcar o terceiro gol do Ceará, mas foi marcado impedimento. Ele ainda acertou a trave e exigiu defesas do goleiro adversário.

E o rendimento dele foi reconhecido pelo torcedor, que ovacionou o jogador ao ser substituído no 2º tempo. Mendoza elogiou a torcida alvinegra e comemorou a classificação para as quartas de finais.

Mendoza Atacante do Ceará "Parabéns ao grupo todo. A gente se esforçou ao máximo. O resultado não estava ganho. A gente queria ganhar, não queríamos nos aproveitar do resultado fora e graças a Deus saiu um bom resultado. Nossa torcida foi maravilhosa, tivemos 90 minutos de apoio. Uma festa muito bonita", disse ele.

Adversário e próximos jogos

O adversário do Vozão nas Quartas de Final será decidido na quinta-feira, entre São Paulo e Universidad Católica, que jogam no Morumbi, em São Paulo. No jogo de ida, o Tricolor Paulista venceu por 4 a 2. Pela Série A, o Alvinegro enfrenta o Fluminense no sábado (9), no Maracanã, às 19 horas, pela 16ª rodada.