Lima garante Ceará focado em 'estragar' festa de despedida de Fred: "vamos em busca da vitória"

O jogo entre Ceará e Fluminense, no próximo sábado (9), às 19 horas, marcará a aposentadoria do centroavante Fred, que irá se despedir dos gramados. O Tricolor Carioca fará uma grande festa, mas no Alvinegro, não há este pensamento. O foco é, inclusive, em 'estragar' a celebração dos adversários.

O meia-atacante Lima destacou como o grupo do Vovô vai pensando em vencer o jogo.

Lima Jogador do Ceará "A gente vai com pensamento de buscar a vitória. A gente sabe que é o último jogo do Fred lá, a festa toda que eles querem fazer. Mas a gente vai com foco total em busca da vitória. E depois ele comemore essa despedida dele. Feliz pela carreira dele, é um grande jogador, mas o Ceará vai buscar a vitória lá na casa deles".

O camisa 45 é, junto de Erick, o artilheiro da 'era Marquinhos Santos', com dois gols marcados. Ele foi o autor do terceiro gol no triunfo sobre o The Strongest, pela Copa Sul-Americana, e garante que o pensamento do Ceará é de trazer o bom momento da competição internacional para o Brasileirão.

Legenda: O meia Lima marcou 2 gols nos últimos 2 jogos Foto: THIAGO GADELHA

“A gente sabia que ia ser um jogo difícil, mas conseguimos impor nosso ritmo e conseguimos facilitar a vitória. Agora, é dar sequência nisso, pensar no Campeonato Brasileiro e buscar pontuar fora de casa. No sábado, vamos com foco total para buscar a vitória fora de casa”, pontuou.

O Ceará está em 15º, com 18 pontos, empatado com outras quatro equipes. Triunfo pode presentar um grande salto na tabela.

“Está tudo muito embolado e nós não pudemos baixar a guarda. Um tropeço pode nos complicar e uma vitória pode nos colocar na primeira parte da tabela. Erramos em alguns jogos, poderíamos estar mais acima na classificação, mas agora é buscar essa vitória para buscar a melhor colocação possível na tabela de classificação”, finalizou Lima.

