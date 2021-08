Ceará renova contrato com goleiro Richard até o fim de 2024

Um dos principais destaques do Ceará na temporada, o goleiro Richard teve contrato renovado com o Alvinegro até dezembro de 2024. Clube e jogador já vinham mantendo contatos recentes para ampliação do vínculo e o acordo foi sacramentado na manhã desta quinta-feira (12).

Nas redes sociais, o Alvinegro fez postagem enaltecendo o goleiro e indicando a renovação do contrato.

Com 30 anos, o arqueiro tinha vínculo encerrado em dezembro e mantinha conversas com o clube. Em coletiva recente, admitiu sondagens, mas ressaltou a identificação com o time cearense.

"Houve uma conversa com o presidente (Robinson de Castro), a gente está conversando, são coisas normais de diálogo. Não depende só de mim, depende do presidente, mas estou feliz e adaptado aqui. Tiveram algumas consultas, mas vou me preocupar em fazer o meu melhor. Tenho um carinho muito grande, gosto e me identifico demais com o Ceará”, declarou anteriormente.

Na atual temporada, Richard atuou em 32 partidas, entre Série A do Brasileiro, Sul-Americana, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Cearense. Revelado pelo São Paulo, tem passagens por clubes como Paulista, Rio Claro, Água Santa e Paraná.

