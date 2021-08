Richard é pilar do Ceará e tem menor média de gols sofridos entre goleiros da Série A; veja ranking

O goleiro Richard é um dos pilares do Ceará. Com 30 anos, o atleta atravessa o ápice técnico e se consolida como protagonista desde a última temporada. O momento é externado nos números: dentre todos da posição, possui a menor média de gols sofridos da Série A de 2021.

Dos 11 jogos que disputou até o momento, sofreu apenas sete tentos, com índice de 0,76 por partida. Ao todo, não foi vazado em sete rodadas - recorde na competição entre os arqueiros.

Goleiros com menor média de gols na Série A:

Richard (Ceará): 0,6

Mailson (Sport): 0,7

Éverson (Atlético-MG): 0,7

Daniel (Internacional): 0,8

Gabriel Chapecó (Grêmio): 0,9

A defesa alvinegra é o setor de maior destaque sob comando de Guto Ferreira, mas Richard chega como liderança e concede confiança aos demais companheiros. Hoje, é um dos melhores goleiros do Brasileirão pela regularidade das atuações, nível das defesas e posicionamento.

Goleiros com mais jogos sem sofrer gol na Série A:

Richard (Ceará): 7

Fernando Miguel (Atlético-GO): 7

Mailson (Sport): 7

Éverson (Atlético-MG): 7

Daniel (Internacional): 5

O processo de consolidação também atravessa a resiliência. Da chegada do Paraná como aposta em 2019 até a lesão (ruptura dos ligamentos do joelho direito) que o afastou por uma temporada. Depois de sucessivos treinos, alçado ao status de reserva de Fernando Prass. No fim, intocável.

A vaga foi obtida em novembro de 2020 após 556 dias sem atuar no time principal. Desde que a ocupou, Richard se provou nos mais diversos cenários de exigência. Por isso, deve ser valorizado.

Renovação

O contrato de Richard é encerrado em dezembro de 2021. O goleiro foi procurado pela diretoria alvinegra e negocia a renovação.

"Houve uma conversa com o presidente (Robinson de Castro), a gente está conversando, são coisas normais de diálogo. Não depende só de mim, depende do presidente, mas estou feliz e adaptado aqui. Tiveram algumas consultas, mas vou me preocupar em fazer o meu melhor. Tenho um carinho muito grande, gosto e me identifico demais com o Ceará”, declarou.

Na atual temporada, Richard atuou em 32 partidas, entre Série A do Brasileiro, Sul-Americana, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Cearense. Revelado pelo São Paulo, tem passagens por clubes como Paulista, Rio Claro, Água Santa e Paraná.