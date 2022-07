Fortaleza acerta empréstimo de volante Matheus Jussa para time do Catar; veja valor

O Fortaleza acertou o empréstimo do volante Matheus Jussa ao Qatar SC, do Catar. Na negociação, o atleta de 26 anos será cedido ao clube do Oriente Médio até dezembro pelo valor de 50 mil dólares (R$ 258 mil).

Vale ressaltar que o jogador tem vínculo até o fim de 2024 com o time cearense. O jogador chegou ao Pici por empréstimo durante 2021 e foi adquirido com o Oeste-SP, em operação total de R$ 1 milhão.

A informação do recebimento da proposta foi divulgada pelo Futebolês e confirmada pelo Diário do Nordeste. As partes alinham detalhes burocráticos para a oficialização. Ao todo, o volante tem 80 jogos pelo Leão, com dois gols.

No plantel, o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda ainda conta com cinco opções para o setor: Zé Welison, Ronald, Hércules, Lucas Sasha e Fabrício Baiano. Lucas Lima também atua na posição.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil