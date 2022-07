Fortaleza anuncia goleiro Luan Polli como novo reforço para a temporada

Luan Polli, goleiro de 29 anos, é o novo reforço do Fortaleza. O anúncio foi feito pelo clube nesta sexta-feira (29). O contrato com o Tricolor vai até dezembro de 2023. O jogador vem do Atlético-GO e logo deve se juntar ao time comandado por Vojvoda.

Além do Dragão, Polli também passou por Sport-PE, Boa Esporte-MG, Flamengo-RJ e Figueirense-SC. Na reserva do Dragão, ele disputou a Sul-Americana e também conquistou os títulos de Campeão Goiano (2022), além de Campeão Pernambucano (2019).

Com a saída de Max Wallef, o novo defensor vai brigar por espaço com Boeck e Fernando Miguel.

"É um goleiro com boa experiência em Série A, tanto no Sport como no Atlético-GO. Idade boa, 29 anos, que já tem uma certa experiência e força física, e vem para um contrato até o fim do ano que vem", disse Marcelo Paz, presidente do clube.

FICHA TÉCNICA

Nome: Luan Polli Gomes

Nascimento: 06/04/1993 - 29 anos

Altura: 1,89m

Natural: Meleiro-SC

Clubes: Atlético-GO, Sport-PE, Boa Esporte-MG, Flamengo-RJ e Figueirense-SC.

