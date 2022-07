Goleiro do Fortaleza, Max Walef recebe proposta de clube da Ucrânia

O goleiro Max Walef, do Fortaleza, recebeu uma proposta de um clube da Ucrânia. O atleta de 28 anos tem vínculo com o time cearense até dezembro de 2022 e já pode assinar um pré-acordo. A informação foi divulgada pelo repórter Marcelo Hazan, do UOL.

O contato foi direto com o arqueiro, em oferta de dois anos de contrato. Revelado nas categorias de base tricolor, soma 12 anos de Fortaleza, sendo o jogador do atual elenco com mais tempo no Pici.

Em contato com o Diário do Nordeste, o diretoria leonina afirmou que não recebeu nenhuma consulta do exterior no momento. Como o atleta ainda tem contrato, uma saída deve existir somente com uma compensação financeira.

Na atual temporada, Max participou de 23 partidas entre a Taça Libertadores, Série A, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e o Estadual. Na disputa da posição, foi titular por um período, mas perdeu a vaga para Marcelo Boeck na época. Hoje, é a 3ª opção, atrás também de Fernando Miguel.

A última vez que esteve em campo foi em 22 de maio, durante derrota para o Fluminense por 1 a 0, na Arena Castelão, pelo Brasileirão. Para o setor, além dos nomes citados, o técnico Vojvoda também tem Kennedy, que era da base.

