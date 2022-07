Brítez, Thiago Galhardo e Lucas Sasha estreiam no Fortaleza: saiba como foram as atuações

A situação do Fortaleza é crítica na vice-lanterna da Série A. O momento pede reação para evitar o rebaixamento. Com isso, Vojvoda utilizou três dos cinco reforços da janela na 1ª chance. Brítez, Lucas Sasha e Thiago Galhardo entraram em campo nesta quarta-feira (20), na derrota por 2 a 1 para o Bragantino.

O trio teve tempos distintos no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista/SP. As outras novidades não estrearam: Otero (ficou no banco) e Fabrício Baiano (não foi inscrito a tempo do jogo).

Dentro de campo (SofaScore)

Legenda: Novidades no Fortaleza, Emanuel Brítez, Lucas Sasha e Thiago Galhardo estiveram em campo juntos contra o Bragantino Foto: Vinícius Palheta / Fortaleza

Vojvoda escalou o zagueiro argentino Emanuel Brítez como titular, mantendo o sistema 3-5-2. O volante Lucas Sasha foi acionado na volta do intervalo, enquanto o atacante Thiago Galhardo entrou na partida aos 35 minutos do 1º tempo, para substituir Matheus Vargas, que sentiu uma lesão muscular.

Emanuel Brítez (99 minutos) | Teve atuação positiva, mostrou conhecimento do sistema de jogo. Na defesa, venceu a maioria dos duelos. Contra uma equipe veloz, controlou os espaços e sofreu pouco com ataques “nas costas”. No gol, subiu bem para cabecear após cruzamento de Lucas Crispim, testando firme e vencendo o goleiro Cleiton.

Gol: 1.

Cortes: 7.

Interceptações: 2.

Desarmes: 3.

Duelos no chão vencidos: 3/4.

Duelos aéreos vencidos: 4/6

Lucas Sasha (49 minutos) | Participou pouco do jogo com a bola e venceu poucos duelos individuais. No meio-campo, cumpriu papel reativo, sendo responsável pelo 1º combate e as perseguições dos adversários. Mostrou disposição, mas sentiu fisicamente o jogo. No ataque, teve baixa presença, seja com chegadas na área ou inflitrações.

Toques na bola: 23.

Aproveitamento dos passes: 78%.

Bolas longas certas: 3/4.

Duelos no chão: 3/6.

Faltas: 2.

Desarme: 1.

Thiago Galhardo (60 minutos) | Foi escalado como meia-armador e concluiu poucas jogadas, geralmente errando ao buscar o contra-ataque. Tentou participar e sentiu a intensidade da partida com o tempo, deixando o campo com uma finalização. Ao longo do jogo, alternou o posicionamento no ataque e sofreu faltas, geralmente em movimento de pivô.

Finalização: 1.

Toques na bola: 25.

Aproveitamento dos passes: 50%.

Duelos no chão: 7/11.

Duelos aéreos: 2/4.

Faltas sofridas: 6.