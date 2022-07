Fortaleza regulariza Fabrício Baiano no BID; volante não pode enfrentar o Bragantino

Novo reforço do Fortaleza, o volante Fabrício Baiano foi regularizado e teve o nome inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quarta-feira (20), ficando à disposição do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda. Apesar do trâmite burocrático, no entanto, não poderá atuar contra o Bragantino logo mais, às 19h, em São Paulo, pela Série A.

O motivo é o prazo da entidade. Para participar do jogo, dever ser inserido no BID pelo menos um dia antes do evento.

Deste modo, o time conseguiu regularizar todos as cinco contratações anunciadas para a nova janela de transferência. Os demais nomes foram inscridos no BID até terça (19) e podem entrar em campo hoje: o zagueiro Emanuel Brítez, o volante Lucas Sasha, o meia Otero e o atacante Thiago Galhardo.

Todos os jogadores estavam treinando e se recondicionando fisicamente no clube junto ao elenco. O confronto com o Massa Bruta será nesta quarta, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista/SP, às 19h.

