Thiago Galhardo e Otero são regularizados e podem estrear pelo Fortaleza contra o Bragantino

O técnico Juan Pablo Vojvoda ganhou dois reforços para escalar o Fortaleza contra o Bragantino, nesta quarta-feira (20), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia Otero e o meia-atacante Thiago Galhardo estão regularizados e prontos para estrear.

Os dois jogadores tiveram nos nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na tarde desta terça-feira (19) e estão liberados para atuar, assim como o volante Lucas Sasha, que já havia sido regularizado.

Os jogadores já estão com a delegação leonina, em São Paulo, concentrados para a partida.

Dos novos contratados, apenas o zagueiro Emanuel Brítez e o volante Fabrício Baiano ainda não foram regularizados pelo Tricolor, o que deve ocorrer em breve.

O Fortaleza enfrenta o Bragantino, às 19 horas desta quarta-feira (20), tentando a segunda vitória consecutiva no Brasileirão. O Tricolor está na 19ª colocação, com 14 pontos, enquanto o Massa Bruta é o 8º colocado, com 24.

