Fortaleza x Fluminense nas quartas da Copa do Brasil 2022: histórico do confronto, premiação e chave

O Fortaleza enfrenta o Fluminense nas quartas de final da Copa do Brasil de 2022. A missão é difícil, contra um dos times mais encaixados na atual temporada e, dos disponíveis no sorteio, um dos mais complicado além do Flamengo (as outras opções eram América-MG, Atlético-GO, Athletico-PR, Corinthians e São Paulo). No fim, o Leão segue vivo e pode sonhar com os milhões em prêmios e a vaga na semifinal.

O foco deve ser a briga contra rebaixamento na Série A. O prêmio de R$ 8 milhões e a chance de retornar à semifinal são tentadores e não podem ser descartados, mas o caminho é a permanência na elite. Dito isso, a expectativa é de um bom confronto e a chance de ir além, com a outra chave Atlético-GO x Corinthians.

A partida de ida será na Arena Castelão, entre 27 e 28 de julho. A volta será entre 17 e 18 de agosto.

HISTÓRICO

O Fluminense tem vantagem contra o Fortaleza e detém o favoritismo na Copa do Brasil. Na atual temporada, inclusive, venceu na Arena Castelão por 1 a 0, pelo Brasileirão. O DNA ofensivo, com Cano, Arias, Paulo Henrique Ganso são os pontos fortes, atrelados ao goleiro Fábio.

FORTALEZA X FLUMINENSE

Jogos: 18

Vitórias: 6

Empates: 4

Derrotas: 8

Gols feitos: 21

Gols sofridos: 25

A equipe de Vojvoda deve se apegar ao recorde de 2021, quando não foi derrotada na Série A. Na ocasião, venceu no Maracanã por 2 a 0 e ainda empatou em casa por 1 a 1, na melhor sequência.

RETROSPECTO RECENTE DE FORTALEZA X FLUMINENSE

22.05.22 - Fortaleza 1x0 Fluminense

06.10.21 - Fluminense 0x2 Fortaleza

20.06.21 - Fortaleza 1x1 Fluminense

25.02.21 - Fluminense 2x0 Fortaleza

Legenda: O Fortaleza enfrentou o Fluminense nas últimas edições da Série A Foto: Thiago Gadelha / SVM

ADVERSÁRIO DIFÍCIL

O Fluminense atravessa um momento positivo sob o comando de Fernando Diniz, com invencibilidade de 8 jogos: 6 vitórias e 2 empates. Fora de competições internacionais, o time carioca se dedica apenas ao Brasileirão e a Copa do Brasil, sempre no esquema tático 4-2-3-1.

O título da Copa do Brasil é um objetivo, com o investimento alto no elenco no início do ano. No Brasileirão, está na 5ª posição na tabela, com 28 pontos e o aproveitamento de 54,9%.

CAMINHO NA COPA DO BRASIL

3ª fase : Fluminense 3x2 Vila Nova | Vila Nova 0x2 Fluminense

: Fluminense 3x2 Vila Nova | Vila Nova 0x2 Fluminense Oitavas: Fluminense 2x1 Cruzeiro | Cruzeiro 0x3 Fluminense

ARENA CASTELÃO

Legenda: A torcida do Fortaleza montou um mosaico permanente na estreia na Libertadores, contra o Colo-Colo Foto: André Almeida / SVM

Com o sorteio, o Fortaleza abre a disputa das quartas de final da Copa do Brasil em casa e depois encara o Fluminense no Maracanã, no Rio de Janeiro. Assim, o confronto na Arena Castelão será decisivo e estratégico. Para sonhar com a vaga, é importante sair vivo e com saldo do jogo de ida.

Uma derrota torna a situação ainda mais difícil, com a situação crítica no Brasileirão. Por isso, o peso da torcida e de uma atuação em alto nível ao longo do confronto. Até a data, duas rodadas decisivas pelo Brasileirão, contra RB Bragantino (quarta, dia 20) e o Santos (domingo, dia 24).

SEQUÊNCIA DO FORTALEZA COM A COPA DO BRASIL

20.07 - Bragantino x Fortaleza (Série A)

24.07 - Fortaleza x Santos (Série A)

Fortaleza x Fluminense (Copa do Brasil)

31.07 - Cuiabá x Fortaleza (Série A)

07.08 - Fortaleza x Internacional (Série A)

14.08 - Ceará x Fortaleza (Série A)

Fluminense x Fortaleza (Copa do Brasil)