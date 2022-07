Sorteio das quartas da Copa do Brasil ocorre terça (19): confira onde assistir, horário e times

A Copa do Brasil de 2022 define os confrontos das quartas de final nesta terça-feira (19), com o sorteio dos jogos na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. O evento com os oito classificados tem início às 13h30, com o Fortaleza representando o futebol cearense.

Onde assistir ao sorteio da Copa do Brasil?

O sorteio terá transmissão ao vivo no Diário do Nordeste, além da CBF TV, na Twitch e no Youtube.

Horário do sorteio

O evento tem início às 13h30, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Classificados às quartas de final

América-MG (Série A)

Athletico-PR (Série A)

Atlético-GO (Série A)

Corinthians (Série A)

Flamengo (Série A)

Fluminense (Série A)

Fortaleza (Série A)

São Paulo (Série A)

Regras do sorteio

O sorteio terá a presença de oito times oriundos da Série A. O curioso é que todos estiveram envolvidos nas disputas da Copa Sul-Americana ou da Libertadores em 2022. Como nas oitavas, todos os times estarão no mesmo chaveamento.

Assim, os clubes podem se enfrentar sem restrições. Os jogos devem ocorrer entre 27 e 28 de julho (ida), além de 17 e 18 de agosto (volta).

Deste modo, as equipes se enfrentam em dois confrontos, com o mando também definido via sorteio. Quem tiver o maior placar agregado avança. Em caso de igualdade, a decisão será nos pênaltis. O sorteio vai mostrar as chaves até a final.

