Bragantino x Fortaleza: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Fortaleza visita o Red Bull Bragantino neste quarta-feira (20), às 19h, pela 18ª rodada da Série A do Brasileiro de 2022. O duelo ocorre no estádio Nabi Abi Chedid, em São Paulo, e tem peso de decisão para o time cearense por conta da situação preocupante na tabela de classificação.

A partida tem transmissão ao vivo da Rádio Verdinha AM 810 e tempo real do Diário do Nordeste.

Na tabela de classificação, o Leão está na vice-lanterna, com 14 pontos. Após empate com Palmeiras e vitória frente ao Atlético-GO, a equipe do técnico Vojvoda iniciou uma reação, mas o desafio é imenso diante do Z-4: a distância para a primeira equipe fora, o Coritiba (16º), é de cinco pontos.

A "pontuação mágica" contra o rebaixamento é 45. O Fortaleza precisa de 31 pontos. Hoje, restam 63 em disputa. O aproveitamento necessário no Brasileirão para obter a marca é de 49,2% a partir do jogo com Red Bull Bragantino.

Em caso de resultado negativo, para até voltar para a última posição, uma vez que o lanterna Juventude tem 13. O clube gaúcho enfrenta o Flamengo, na quarta (20), às 20h30, no estádio Mané Garrincha, em Brasília/DF.

Legenda: O técnico argentino Juan Pablo Vojvoda tem contrato com o Fortaleza até o fim de 2022 Foto: Thiago Gadelha / SVM

Pré-jogo de Bragantino x Fortaleza hoje; veja detalhes

Que horas começa a partida

Jogo terá início às 19h (horário de Brasília)

Palpite

inter@

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, da Verdinha AM 810, além de tempo real no Diário do Nordeste.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Natan e Luan Cândido; Lucas Evangelista, Raul e Miguel; Artur, Alerrandro e Sorriso. Técnico: Maurício Barbieri.

Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Natan e Luan Cândido; Lucas Evangelista, Raul e Miguel; Artur, Alerrandro e Sorriso. Técnico: Maurício Barbieri. Fortaleza: Fernando Miguel; Ceballos, Benevenuto e Titi; Lucas Crispim, Ronald, Felipe, Juninho Capixaba e Lucas Lima; Moisés e Romarinho. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Reforços e retornos

Para o jogo, o Fortaleza poderá contar com quatro dos cinco reforços da nova janela de transferência: o zagueiro Emanuel Brítez, o volante Lucas Sasha, o meia Otero e o atacante Thiago Galhardo. Todos foram regularizados junto ao Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e podem estrear contra o Bragantino.

A única contratação ainda não registrada é Fabrício Baiano, que estava no futebol da Turquia. Para além dessas novidades, Vojvoda também terá o retorno do volante Felipe, que estava suspenso da partida com o Atlético-GO.

Legenda: O volante Lucas Sasha e o atacante Thiago Galhardo estão regularizados e podem atuar pelo Fortaleza Foto: divulgação / Fortaleza

O último boletim médico da equipe tinha Tinga (lesão ligamentar no pé esquerdo), Zé Welison (estiramento no músculo posterior da coxa direita) e Sammuel (entorse tornozelo esquerdo). O trio deve seguir fora, ainda com acréscimo do volante Hércules, que sentiu lesão muscular na última partida e foi substituído, sendo uma dúvida.

A expectativa é de manutenção da formação 3-5-2. O clube deve intensificar a marcação e apostar na transição rápida com um ataque móvel e forte no 1x1, como adotou em rodadas anteriores, como contra o Atlético-MG.

Situação do Bragantino

Legenda: O atacante Artur é um dos destaques do RB Bragantino Foto: Ari Ferreira / Bragantino

O time paulista está em ascensão na Série A. Após eliminações na Libertadores e Copa do Brasil, tem foco total apenas no Brasileirão e subiu na tabela após vitórias goleadas contra Avaí (4x0) e América-MG (0x3). No momento, está na 8ª colocação, com 24 pontos.

O técnico Maurício Barbieri não poderá contar com o meia Praxedes, que levou o 3º cartão amarelo no último jogo. Além dele, o meia Hyoran (fratura na mão) e o atacante Ytalo (inflamação no calcanhar) estão fora.

BRAGANTINO x FORTALEZA | FICHA TÉCNICA

Série A do Campeonato Brasileiro | 18ª rodada.

Local: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

Data/Horário: 19 de julho de 2022, às 19h.

Árbitro: Diego Pombo Lopez (BA).

Assistente 1: Fabricio Vilarinho da Silva (FIFA).

Assistente 2: Luanderson Lima dos Santos (BA).

Transmissão: Premiere, Verdinha AM 810 e Diário do Nordeste.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil