Fortaleza anuncia contratação do volante Fabrício Baiano, que estava na Turquia

O Fortaleza anunciou a contratação de mais um reforço para 2022. O volante Fabrício Baiano é o novo jogador do Tricolor. Ele chega com contrato definitivo junto ao clube, que adquiriu 70% dos direitos do atleta e estabeleceu vínculo até 31 de julho de 2024.

Aos 30 anos, o meio-campista, que também atua como lateral-direito, teve como última equipe o Caykur Rizespor, da Turquia, onde estava desde 2020. Ao todo, fez 56 jogos pelo time turco e marcou um gol.

Revelado na base do Vasco, acumula ainda passagens por Novo Hamburgo, Coritiba, Macaé e Marítimo-POR.

Fabrício é o 5º reforço do Fortaleza nesta janela de transferências. Ele se junta ao zagueiro Emanuel Brítez, ao volante Lucas Shasa, ao meia Otero e o atacante Thiago Galhardo, que foram anunciados recentemente e já estão treinando no Pici.

Assim como os outros contratados, ele somente poderá atuar a partir da próxima segunda-feira (18), quando será aberta a janela de transferências.